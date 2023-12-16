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【低溫特報】大陸冷氣團南下低溫探1０度　19日另波冷空氣更強

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/16 19:49
【低溫特報】大陸冷氣團南下低溫探1０度　19日另波冷空氣更強

中央氣象署下午發布低溫特報指出，受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(16日)下午至明(17日)白天新竹以北、宜蘭及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

【低溫特報】大陸冷氣團南下低溫探1０度　19日另波冷空氣更強【低溫特報】大陸冷氣團南下低溫探1０度　19日另波冷空氣更強

(圖/中央氣象署)

【低溫特報】大陸冷氣團南下低溫探1０度　19日另波冷空氣更強(圖/中央氣象署)

注意事項:

加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

至於連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

預報有效時間：2023/12/17 18:00:00

今(16日)下午至明(17日)白天新竹以北、宜蘭及金門低溫區域

如下圖【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

如下圖【黃色燈號(寒冷)】

苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

【低溫特報】大陸冷氣團南下低溫探1０度　19日另波冷空氣更強

各地最新低溫特報訊息, 請見 中央氣象署官網

【下周起天氣10日報 】

下週一(18日)清晨大陸冷氣團影響，各地天氣仍偏冷，白天開始大陸冷氣團稍減弱，氣溫略回升；水氣減少，僅大臺北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週二(19日)另一股更強的冷空氣南下，強度有機會到強烈大陸冷氣團的等級，是否再更強，目前不確定性大，請留意氣象署最新的天氣預報；不論其強度為何，氣溫都會再度下降，預計下半天到下週五(22日)各地又轉為寒冷的天氣；北部及東半部水氣增多有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下週四(21日)、下週五水氣稍減少，降雨範圍縮小到桃園以北及東半部地區。

下週六(23日)強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，各地早晚天氣仍偏冷；水氣方面，僅大臺北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

若溫度及水氣條件配合得宜，20日降溫較顯著，北部及東北部2500公尺以上高山亦有降雪的機率，前往高山請留意積冰並注意路況，行車加掛雪鍊，注意安全。

24日至26日東北季風影響，各地早晚偏涼；大臺北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更多資訊詳見氣象署官網 https://www.cwa.gov.tw/
中央氣象署
低溫特報

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