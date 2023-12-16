美國近期連傳街友遭謀殺案　凸顯遊民激增問題嚴重性

隨著全球經濟疲軟、通貨膨脹惡化，美國無家可歸者人數也持續上升，雖然部分行政機關撥出大量預算試圖解決，狀況仍未見明顯改善，近期多起針對無家可歸者的謀殺案，更是突顯了問題的嚴重性。

警方指出，近期針對無家可歸者的攻擊事件激增。在其中一起案例中，一名33歲男子在感恩節後數天，在洛杉磯街頭開著昂貴的BMW沿街開槍射擊所有他看到的無家可歸者，隨後遭到警察逮捕，並以四項謀殺罪名起訴。

本（12）月拉斯維加斯也發生一起對街友據點的掃射事件，造成一死三傷，另一名加州男性也在昨（15）日就其拍下自己射殺一名熟睡中街友的影片出庭，而紐約街友Jordan Neely在地鐵上與一名前海軍陸戰隊隊員發生爭執後被掐住脖子導致死亡，因該名隊員被判無過失殺人，更在全國引發大規模抗議。

加州大學舊金山分校（UCSF）貝尼奧夫遊民和住房倡議（BHHI）的負責人庫歇爾（Margot Kushel）說，這樣的暴力事件每天都有，只是發生在大部分人看不到的地方。

事實上，據BBC報導，美國政府最新報告顯示，自2022年以來美國的無家可歸者人數飆升12%，全國大概有65.3萬人沒有可以居住的地方，美國住房及城市發展部（HUD）指出，這也是自2007年開始統計以來，人數最多的一次。

在洛杉磯，儘管無家可歸者的僅占總人口的1.2%，2022年的所有殺人案件中，卻有約四分之一的受害者是街友，這還是在當局難以透過正規程序追蹤所有死亡街友的情況下，庫歇爾認為，實際上的人數會更多。

除此之外，街友也比一般人受到更多的非致命性肢體暴力，接受BHHI訪問的所有街友中，有38%表示他們曾淪為肢體暴力的受害者，而將近一半的人根本不知道他們的攻擊者是誰，且很多人也不是同為街友的群體。

儘管聯邦政府和州政府在後疫情時代祭出大量住房補貼，高漲的租金與減少的出租物件仍讓許多人被迫淪為遊民，而公部門針對這些人提供的許多優惠服務，像是心理諮商、安置，以及短期收容等，大多數人也不知情。

拜登政府與加州政府已在處理遊民議題上投入了數十億美元，且計畫將投入更多，然而，其執行成效究竟會如何，若參考過去的狀況，恐怕仍要打上一個大大的問號。