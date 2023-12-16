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賴清德指國民黨選情評估如「夜間吹哨壯膽」 朱立倫：就看明年1/13結果

被問到總統選戰的棄保效應是否已經發酵，朱立倫認為，民眾都是最有智慧的，國民黨要全力以赴。多家民調顯示侯康配與競爭者的差距在誤差範圍，所以一定要非常小心、努力爭取每一票。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/16 15:47
圖為民進黨總統參選人賴清德（前左2）與副總統參選人蕭美琴（前左）12月10日南下高雄市，為尋求連任的黨籍立委參選人李昆澤（前右2）站台，眾...

圖為民進黨總統參選人賴清德（前左2）與副總統參選人蕭美琴（前左）12月10日南下高雄市，為尋求連任的黨籍立委參選人李昆澤（前右2）站台，眾...

民進黨總統候選人賴清德認為國民黨主席朱立倫對選情的評估，宛如夜間吹哨子壯膽；朱立倫今天(16日) 說，那就來看明年1月13日的結果，民進黨也很清楚，立委、政黨支持度都比賴清德高，這是賴清德應該問自己的問題。

國民黨台北市立委參選人羅智強今上午舉行競選總部成立大會，總統候選人侯友宜、前總統馬英九、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、前國民黨主席吳伯雄等人，都站台助講。

中央社報導，賴清德昨(15日) 在桃園談到選情時表示，桃園這次提名或推薦的立委都很優秀，有信心會贏得勝利，至於台南選情也很穩定，不管是朱立倫或是藍營其他名嘴，基本上都是夜間吹哨子，壯膽而已。

有關賴清德質疑夜間吹哨子壯膽，朱立倫今天接受媒體訪問時說，那大家就來看明年1月13日的結果。民進黨也很清楚，為什麼民進黨的立委支持度、政黨支持度，都比賴清德高，這是賴清德應該問自己的問題。

朱立倫表示，賴清德是台獨金孫，到最後只會有一招，就是抹紅牌，抗中保台是一定會使出來的。這幾天民進黨非常緊張，高層會議也都很擔憂，侯康配聲勢一直起來，所以民進黨結合了一些綠媒，不斷想要抹紅侯康配與國民黨。

朱立倫說，這幾天很多無辜的里長去中國旅遊也被約談現在不是中國介選，而是司法介選。司法介選完全是基於政治動機，基於政黨的態度，或者是基於某些特定的立場，去對付這些里長，他覺得很不公平。

延伸閱讀: 【台灣2024大選】總統候選人電視政見會12/20首登場　綠藍白將6度正面交鋒

【倒數28天】AIT前主席卜睿哲觀察：台灣大選各陣營難過半　新政府治理難度高

媒體詢問，總統選戰的棄保效應是否已經發酵，朱立倫認為，民眾都是最有智慧的，國民黨要全力以赴。多家民調顯示侯康配與競爭者的差距在誤差範圍，所以一定要非常小心、努力爭取每一票。侯友宜這幾天在南部的努力，一定會有效果，大家必須持續加油。

中國商務部認定台灣對中國貿易限制措施構成貿易壁壘，朱立倫表示，貿易的問題要用貿易的專業來面對，民進黨如果用政治的態度，用選舉的語言，是沒有辦法替台灣產業界解決問題的。

朱立倫指出，民進黨每天都在搞政治，連貿易也政治化的話，那就不如換黨、政黨輪替，國民黨絕對用專業的態度、用貿易的專業，嚴肅面對全世界所有的貿易問題，才能夠替台灣產業解決問題。
棄保
賴清德
朱立倫
侯友宜

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