柯文哲: 70％的人不希望國民黨上台　侯友宜：檢調約談北市里長是「選擇性辦案」

台灣民眾黨總統候選人柯文哲今天(16日) 被問及棄保是否將成為關鍵時表示，台灣已出現第3政治板塊，就算棄保也棄不乾淨；65％民意希望政黨輪替，但約70％的人不希望中國國民黨上台。

他說，如果不相信可再做民意調查，看看多少人希望民主進步黨下台及多少人不希望國民黨上台。

國民黨總統參選人侯友宜（宣傳車上前左）12月13日南下高雄拚選情，與黨籍立委參選人李眉蓁（車上前右）進行車隊掃街，沿途向路旁民眾揮手致意，爭取支持。中央社

柯文哲上午到高雄市助選民眾黨立法委員參選人曾尹儷，兩人參拜大社區觀音山大覺寺，並向觀音山市集民眾拜票。

柯文哲接受媒體聯訪被問及如何避免被棄保時表示，第3政治板塊力量從台北市擴散到全台灣，當然會有棄保，但就算棄保也棄不乾淨，第3政治版圖還是在；政治是說服過程、社會運動，他會照他過去方法，每天做好該做的事。

至於民眾黨支持者搶到明年1/13開票日當天民進黨總統候選人賴清德競選總部前方北平東路路權，賴清德昨天(15日) 說，如果是民進黨支持者申請了民眾黨競總路權，他會請民進黨支持者歸還民眾黨路權。

根據中央社，當媒體問到是否與支持者溝通讓出路權，柯文哲說：「再講啦、看看啦」，這種事他不很在意，經時間推移，大型活動會慢慢變得不重要。

侯友宜: 選舉期間大動作對里長採取司法手段

就是選舉過程中的選擇性辦案

另一方面，針對台北市41里長疑受招待赴中國旅遊，遭北檢約談。國民黨總統候選人侯友宜今天說，對於境外勢力介入選舉，影響國家安全、破壞民主制度，他嚴正表達態度；但選舉期間大動作對里長採取司法手段，這就是選舉過程中的選擇性辦案。

民進黨質疑侯友宜與捲入詐騙集團黑吃黑的屏東縣議員郭再添關係匪淺，且曾與涉貪污案的前雲林縣議長沈宗隆、台南88槍擊案主嫌王文宗見面。

侯友宜強調，他這輩子對違法亂紀的事情，從沒有手軟過，他經過長時間的考驗，不要到了選舉，抹紅不夠又要抹黑、招數有夠多，選民眼睛都看得很清楚，他一輩子對壞事絕對不放手。

檢調獲報，北市多名里長接受招待，陸續前往中國上海等地旅遊，台北地檢署昨天搜索、約談41名里長。檢察官複訊後，昨天深夜諭令3名里長以新台幣5萬元到8萬元不等金額交保。

侯友宜今天出席國民黨立委參選人羅智強造勢活動前接受媒體訪問。他表示，對境外勢力介入台灣選舉，影響國家安全，以及讓民主制度受到破壞，他嚴正表示態度，不過，在這段時間，大動作對里長到大陸出遊，採取司法的手段，卻沒查清楚這幾年如高端炒股案、小吃店賣快篩等重大弊案，這就是選舉過程中的選擇性辦案，希望司法勿枉勿縱，給予清楚的交代。

媒體詢問棄保是否成勝負關鍵，侯友宜未正面回應，僅表示，這次總統選舉有3位候選人都當過直轄市長，選舉過程中，拿出好的政見，人民有智慧做選擇，更重要的是3人政績可以比一下，看誰做得好。

侯友宜指出，他一生保家衛國，不像有人用嘴巴愛台灣，他是用生命、用行動在愛台灣，人民有智慧，會選擇能保護、改變台灣的人。

侯友宜強調，他是警察辦案出身，現在貪贓枉法事情很多，國民黨的立委參選人都是揭弊高手，這些人進入國會，有辦法揭弊，他則負責辦案，這就是清廉政府，對上民進黨的8年貪腐。

中國商務部認定台灣對中國貿易限制措施構成貿易壁壘，侯友宜指出，民進黨當年說過ECFA是糖衣毒藥，這幾年執政卻當成大補藥，兩岸貿易從來沒間斷，依賴度非常高，今年4月中國提出貿易調查，結果民進黨政府完全不理，中方如今認定台灣對其構成貿易壁壘，民進黨政府要嚴肅面對。

侯友宜強調，如果沒有海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），對台灣經濟傷害很大，所以民進黨政府要好好跟中國協商，不然民進黨總統候選人賴清德又在吹牛，說GDP可以成長到3.5%，這是要從哪裡來。

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