沉浸體驗《巴黎舞會》獲威尼斯影展最佳VR　HTC重新詮釋台北場票券開賣！

沉浸式作品《巴黎舞會》（ Le Bal de Paris de Blanca Li ）榮獲威尼斯影展最佳 VR 體驗，更成為2023 台灣國際藝術節（ Taiwan International Festival of Arts, TIFA ）一票難求的熱門節目，升級版本獲得文化內容策進院（Taiwan Creative Content Agency）支持，將首次推出長演型VR沉浸定目劇，自即日起在國立臺灣科學教育館展開。

回顧《巴黎舞會》先前的歐洲巡演，觀眾體驗完後表示，「多年來早已習慣輪椅行動不便的我，重新感受到自由舞動的興奮和激動」、「今年 90歲了，在走過這麼多年的人生經歷後再體驗到這個作品，讓我覺得此生無憾了」、「讓我能突破框架、無畏眼光，真實且自由的成為自己」。

此次台北場版本長達80分鐘，由HTC旗下致力於結合藝術與科技應用品牌VIVE Arts，攜手以沉浸式體驗聞名的體驗設計團隊驚喜製造，重新詮釋《巴黎舞會》，引導觀眾在進入虛擬舞會， 2 位專業舞者將帶領 10 名觀眾，入場前賓客們能挑選由香奈兒監製設計的「香奈兒虛擬訂製服」裝扮自己的虛擬化身。

部分舞蹈設計由國際知名的西班牙編舞家布蘭卡‧李（ Blanca Li ）編舞，透過 VIVE 大場域多人實景娛樂追蹤技術（ Location-Based Entertainment，LBE ）打造五感體驗，如乘坐遊船時感受微風拂面的情境體感，彷彿真實置身於浪漫河畔。

此次，更邀請到台灣知名演員桂綸鎂與陳柏霖為舞會獻聲中文對白，帶領觀眾跟隨故事主角阿黛爾（ Adèle ）與皮耶爾（ Pierre ）的愛情故事，踏上跳脫現實的旅程。有興趣的讀者請前往官網查詢或線上購票。