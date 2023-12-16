【台灣2024大選】總統候選人電視政見會12/20首登場　綠藍白將6度正面交鋒

台灣2024大選剩下不到一個月，正副總統候選人將透過4場公辦電視政見發表會與2場民間辯論會，6度正面對決。

第一場總統候選人電視政見發表會將在20日晚間7時舉行，副總統候選人則在22日電視政見發表會交鋒。

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於民國113年1月13日投票，中選會昨(15日) 正式公告第16任總統副總統候選人名單:

◩1號為台灣民眾黨總統候選人柯文哲、副總統候選人吳欣盈；

◩2號是民進黨總統候選人賴清德搭配副總統候選人蕭美琴；

◩3號是國民黨總統候選人侯友宜，及其搭擋副總統候選人趙少康。

中選會同時宣布今天12/16起至113年1月12日止，是為期28天的競選活動期間，每天競選活動時間自上午7時起至下午10時止。

總統大選依法須有4場電視政見發表會，其中總統候選人3場、副總統候選人1場。

➤首場總統候選人電視政見發表會將在20日晚間7時舉行，由民視負責轉播；

➤第2場於26日下午2時展開，轉播單位是中視；

➤第3場則在28日晚間7時舉辦，台視轉播。

➤副總統候選人電視政見會在22日晚間7時展開，轉播單位為公視。

根據中央社，這4場政見發表會除電視轉播外，中選會也將透過中選會網站直播，網站並會在政見發表會結束後，公開各場次候選人影音檔案。

公辦政見發表會雖不採辯論形式，未有交叉詰問等環節，不過每位候選人在每場電視政見發表會的發表時間是分3輪、每輪10分鐘方式進行，仍有言辭攻防的空間。

公辦政見發表會告一段落後，由11家媒體共同主辦、在公視製播的電視辯論會也將在元旦連假展開，

➤➤總統候選人電視辯論會將於12/30下午2時正面對決；

➤➤副總統候選人電視辯論會則將在明年元旦1/1下午2時交鋒。

至於第11屆立法委員選舉政見發表會部分，中選會說，

➤113年1月5日將在原住民族電視台直播原住民立法委員候選人電視政見發表會，➤第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉也將首次舉辦政黨電視政見發表會，預定於113年1月8日晚間6時由華視直播；

➤區域立委候選人政見發表會則由各地方選委會負責辦理。

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