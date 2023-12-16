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最後一天！FTX倒閉依舊樂觀？台北區塊鏈週擴大規模　探比特幣、去中心化科學超夯話題

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/12/16 09:50
第二屆「台北區塊鏈週」擴大登場。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

第二屆「台北區塊鏈週」擴大登場。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

第二屆「台北區塊鏈週」 ( Taipei Blockchian Week ) 由「不知 DAO」 （ BuZhiDAO）和「台灣區塊鏈愛好者協會」（ TABEI ）聯合主辦，主題為「 Scale 」希望讓更多人能進入 Web 3 的世界，為期六天的活動包含展覽及講座在松山文創園區登場，今（16）日為最後一天，還沒參加的朋友趕快把握機會，不然要再等一年！

全球第2大加密貨幣交易所FTX今年倒閉，創辦人Sam Bankman-Fried破億身價一夕歸零，全球投資客受到劇烈影響，導致監管機制再度被放大檢視，也成為今年「台北區塊鏈週」探討的熱門話題，當展望區塊鍊未來發展及流行趨勢，不少講者抱持樂觀的態度持續投資。

今年活動的三位主要靈魂人物 – 賴雅寧（ Tiffany Lai )、安品瑄 ( Andy An )、莊品萱( Rinnie Chuang )領軍25位國內外夥伴，擴大本屆規模至兩倍以上，希冀藉著每年 12 月固定在台灣舉辦「台北區塊鏈週」提升台灣能見度，今年開幕儀式台北市長蔣萬安也參加，據主辦方統計，現場超過5000位參與者過半從海外前來台北。

今日為閉幕式，將登場的活動包含以「女性科技力」為主題的 「 SHE Scales Summit 」，首度於台灣舉辦的「 Sora Summit 」突顯5大關鍵主題：比特幣生態、密碼學、去中心化科學、NFT運用和 DeFi 基礎設施，將於台北文創大樓14樓舉行。

活動包含12月11日至13日的「黑客松 Hackathon 」，參與的公鏈包括 Sui、Avalanche、BNB Chain、Aleo、Bonk 等；14日及15日的「 TBW Scale Conference 包含主題演講、爐邊對談及多人論壇， 200位專家接力開講。

【 2023 台北區塊鏈週】

論壇詳情與線上報名購票：https://app.moongate.id/e/tbw2023
IG：https://www.instagram.com/taipeiblockchainweek/
周邊活動：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l47DHJ85jf38E_by4_h_L73oten_cCcJY6IU0Whe62k/edit
時間：2023.12.11 - 2023.12.16
地點：台北松山文創園區四號、五號倉庫＆臺北文創大樓14樓
台北區塊鏈週
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更新時間 : 2023-12-16 12:42 GMT+08:00

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