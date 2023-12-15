【倒數28天】AIT前主席卜睿哲觀察：台灣大選各陣營難過半　新政府治理難度高

台灣大選倒數，美國在台協會前主席卜睿哲說，似乎沒有政黨能贏得國會過半席次、也沒有哪位總統參選人會獲得超出50%得票率，權力分散情形將使未來政府治理比以往更具挑戰。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）美西時間14日舉行線上研討會，邀請卜睿哲（Richard Bush）、美國的台灣事務專家任雪麗（Shelley Rigger）及祁凱立（Kharis Templeman）對台灣大選提出觀察。

布魯金斯研究院中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）擔任主持人。

距離總統大選投票日剩下不到一個月，卜睿哲談到影響選舉結果的因素時表示，各大政黨動員的能力、以及源自中國和台灣內部的假消息都有可能改變局勢。

根據中央社專電，卜睿哲也提到中國因素，他認為，就算北京在選前兩天、即(2024年) 1月11日做出重大宣示，指稱台灣選舉是「戰爭與和平的選擇」，他也不會感到意外。

任雪麗則表示，中國釋出的訊息經常不一致，戰爭說衝擊有限；再者，不論哪個政黨與北京打交道，北京都有自己的盤算，台灣選民不至於因此就會改變心意。

祁凱立認為，若北京明顯要影響台灣選民、操控行為，只會得到反效果。評論中國因素，祁凱立說，比起現在受到關注的假消息操作或是間諜活動，他認為中國過去8年對台灣的過度行動，是種下這次選舉結果的重要因子。

至於美國因素，卜睿哲表示美國立場很清楚，首先是美國尊重台灣民主體制，且美國不偏好任何參選人、由台灣人民決定自己的領導人，再者美國會與任何當選人合作，美國真正重視的是雙方對利益的定義是否有交疊。

美國對台灣大選尋求中立但關注選舉結果。任雪麗認為，美國在選後將首重「台海穩定」和「可預測性」，不要有危機也不要有意外發生。

她說，若選後台灣對外政策突然轉彎，這會是美方關切的事；幾個原因可能造成此情況發生，一是中國對台施壓，尤其是軍事脅迫，或破壞社會凝聚力的政治壓迫；二是「棄台論」也可能有所影響，這方面美方可發揮穩定作用。

卜睿哲質疑「棄台論」的論述，表示美國現在對台的支持比過去任何時候都要強烈，拋棄台灣之說不合乎常理，反倒是「抱太緊」才需要令人擔憂。

各黨競爭激烈，卜睿哲認為目前看起來似乎沒有政黨能贏得國會過半席次、也沒有哪位總統參選人會獲得超出50%得票率，這與過去16年的情況不同，「權力碎片化」正在發生，雖然不見得一定是壞事，但對台灣政體構成挑戰。

卜睿哲說，這需要政黨之間和黨內大量的協商溝通；與過去相比，治理上會不同、且更加困難。選後新任總統和另外兩黨領導人彼此願意討論事情似乎有難度，但如果成功，會是維護台灣利益和民主制度負責任的一個重要體現。