涉接受招待赴中國旅遊　台灣檢調約談北市41名里長

檢調獲報，北市多名里長接受招待，陸續前往中國上海等地旅遊，最後一團今天(15日) 返回台灣，台北地檢署今指揮調查局、北市警局、移民署等單位兵分6路搜索，約談41名里長說明。

檢調接獲檢舉，台北市多名里長及親友疑接受中國上海台灣辦公室指示、委託及資助，以顯不相當的團費，前往中國上海等地旅遊，並於明年選舉時，支持特定政黨或不投特定政黨。

檢調調查，這些里長及親友分布於台北市文山區、信義區、松山區、中正區、萬華區，自今年6月起，接受上海台辦等單位邀約，約分成7團陸續前往上海、青島、哈爾濱等地旅遊，行程約7天6夜或6天5夜，團費僅新台幣1萬餘元，最後一團今天下午才返回台灣。

中央社報導，北檢今天指揮調查局台北市調查處、北部地區機動工作站、刑事警察局、台北市警察局文山第一分局、第二分局、信義分局、大安分局、移民署台北專勤隊，兵分6路搜索，並約談41名里長到案。

據指出，檢警調搜索的6處地點，主要是3名文山區里長的里辦公室及住所，全案朝違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法等罪偵辦。

大選進入倒數階段，據最高檢察署統計，自今年8月至12月13日為止，包含里長找里民前往中國旅遊等境外勢力介選案，收案件數為115件，呼籲民眾避免接受境外勢力資助，以免誤觸法網。

另外，基隆市一名吳姓男里長招攬他人赴中國旅遊，行程幾乎免費，中方官員並誘使團員於明年選舉支持特定政黨或不投特定政黨。吳男涉犯反滲透法，昨(14日) 遭法院裁定羈押。

吳男也成為中國今年以招待里長赴中國旅遊方式介入台灣選舉以來，首名遭羈押的里長。

基隆地方檢察署14日發布新聞稿指出，這名吳姓男里長疑接受中國山東省煙台市台灣辦公室（煙台市台辦）指示、委託及資助，鎖定里長為主要對象，招攬基隆市里長及親友共33人，於今年11月21日到26日赴中參加由中共政權或煙台市台辦出資招待的6天5夜山東旅遊團，郭姓民眾協助處理赴中國相關事宜，參加者僅需先支付新台幣5500元就可參加，明顯有不相當對價。

此外，遊玩整趟行程後，還可退還人民幣1000元給各團員，依匯率換算，形同整趟行程無須支付費用。

檢方調查，團員赴中國旅遊過程中，有中國台辦人員陪同，當地交通、景點、餐廳、住宿等費用均由陸方全部支付，陸方並安排高檔飯店、豐盛飲食招待；飯席間，煙台市台辦主任、副主任等都到場，並誘使團員於明年選舉時，支持特定政黨或不投特定政黨。

中央社15日引述檢方表示，吳男涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法，且有滅證情事，已向基隆地方法院聲請羈押禁見；郭姓民眾無羈押必要，諭知10萬元交保。

基隆地方法院表示，有事實足認吳男有逃亡之虞，應執行羈押。