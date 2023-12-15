Disney+韓劇「單戀原聲帶2」展開心動又糾結的三角戀　六年舊愛vs.新歡該如何抉擇？

Disney+原創韓劇「單戀原聲帶2」已在日前上線，劇情講述著4年前因現實而分開的男女朋友，在4年後又意外重新相遇，但與此同時，女主角也遇見了與自己興趣相同、十分投合的新對象，3人隨後又因音樂創作住在同個屋簷下。

「單戀原聲帶1」於去年3月播出，講述著一對認識20年的青梅竹馬，在因緣際會下同居，雙方對彼此都有著好感，但又害怕破壞彼此之間的友誼，而隱藏著自己的情感，朝夕相處的兩人，只得遊走在友達以上，戀人未滿的關係，讓觀眾看得十分揪心，也引起了許多觀眾的共鳴。

女主角「都賢瑞」（琴世祿 飾）與男主角「池守護」（魯尚炫 飾）曾交往6年，價值觀上有著差異，兩人原約定好一起到聖地牙哥旅遊，但都賢瑞卻遲遲未出現在機場，最後僅一通電話，告訴池守護她認為兩人之間沒有未來，結束這段關係。

都賢瑞（琴世祿 飾）

都賢瑞為一名鋼琴老師，曾是眾人所望的新星之一，但他最後卻選擇休學，現在一邊接鋼琴家教，一邊騎著腳踏車接外送，有天他的學妹向他介紹家教學生，但這位學生竟然就是他交往6年的前男友池守護。

池守護（魯尚炫 飾）

池守護為「Playing玩樂」公司代表，自4年前和都賢瑞分手後，他一直認為是因為他太貧窮而被分手，他將分手的悲傷化為動力，成了事業成功的企業家。

然而，池守護卻因為工作壓力太大造成耳鳴，精神科醫師建議他好好休息，並可多聽音樂或學習樂器，他的好友便幫他找來了一名鋼琴老師，而這名鋼琴老師正好他所忘不掉的前女友都賢瑞。

凱（孫挺赫 飾）

凱為一名歌手兼作曲家，邊打工邊創作，池守護有次在網路上看見凱得音樂作品後十分滿意，希望能招攬到自己公司，便聯繫了凱，之後更讓凱住進自己家中創作。

凱在某次打工代排時認識了同為音樂人的都賢瑞，兩人興趣相投、默契極佳，他漸漸地對都賢瑞產生好感，在他得知池守護和都賢瑞也互相認識後，便提出讓賢瑞加入創作，3人因此同住在一個屋簷下，展開了令人糾結的三角戀。

新歡或是舊愛？

一邊是曾相戀6年的舊愛，一邊是個性、興趣都十分投合的新歡，相信這樣的設定能如同第1季，引起許多觀眾的共鳴。

都賢瑞對池守護是否還有留戀，最後會選擇一起度過6年青春的舊愛，又或者是揮別過去，展開一段全新的戀情？另外，都賢瑞當初提分手的原因，是否真是因為兩人價值觀不合，認為池守護沒有認真看待未來、好好賺錢，又或者是有另外的原因呢？