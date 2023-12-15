台南大員皇冠假日酒店「富貴年菜」 12/31前早鳥9折

儘管距離2024年2月9日除夕，還有2個月，但消費者已陸續詢問年菜外帶。台南大員皇冠假日酒店彩豐樓粵式中餐廳推出4道「富貴年菜」，分別為「原蒜頭抽焗大蝦、燻滷太爺雞、冠軍佛跳牆、盆滿砵滿」，以及年節送禮不能少的伴手禮，XO醬、蘿蔔糕、芋頭糕等多款組合搭配，滿足您送禮需求。

為了搶年菜商機，彩豐樓推出「富貴年菜」外帶限量預訂。除了蟬聯六年人氣首選年菜為「港式盆菜-盆滿缽滿」象徵福氣慶團圓，外帶每盅5,200元(附贈黑砂鍋)，料多實在又大氣。今年特別升級食材內容，分別烹煮後，主廚再有序地疊進大盆之中，上層包含有白切雞、花枝丸、瑤柱、鵝掌、蔥燒烏參、大白蝦、鮑魚、花菇、花膠等高檔食材，每一種食材都保有自己獨特的風味，下層則是舖上蓮藕、高湯泡煮大白菜等容易吸收醬汁的材料，這樣便可做到醬汁一層一層地往下滲，吃的時候一層一 層地吃下去。雖然傳統盆菜是以木盆盛裝，但目前則改用砂鍋，方便食用之前加熱，是過年期間家人團聚的桌上佳餚。

有別於台式口味也回購高人氣年菜「冠軍佛跳牆」象徵幸福滿溢，每盅4,980元(附贈湯盅)，以響螺、鮑魚、瑤柱、花膠、海參、螺肉、花菇、雞腿肉等食材搭配上湯精華，再經過8小時熬煮，每一口湯裡都能嚐到豐富的膠質以及食材鮮甜甘醇的濃郁滋味，是新春團圓宴最佳養生湯品。「燻滷太爺雞」象徵吉祥如意，每份1,200元，是粵式經典名菜，源自清末廣東新會縣的知縣，丟官之後改賣燻烤雞為業出名，太爺雞由此得名。這道菜的製作是先滷製，再茶葉煙燻，色澤棗紅，光滑油潤，皮香肉嫩，吃後口有餘甘。

「頭抽焗大蝦」象徵增壽福滿門」，每份980元，炸至金黃色的大蝦，爆香蒜頭，加上微甜的頭抽，讓大蝦吸收兩者味道，濃郁酒香與醬香飄散，大蝦鮮甜盡現，讓人吮指回味。凡2023年12月31日前預購並完成付訂，享早鳥9折優惠，恕不提供宅配服務，且不與其他優惠並用，數量有限，售完為止。年菜提領時間為2024年2月8日(小年夜)12:00-15:00或2月9日(除夕)12:00-15:00。由五星大廚新鮮烹煮、輕鬆快速美味上桌，點亮團聚年夜飯的幸福好滋味。富貴年菜預購專線：06-512-1910彩豐樓。

農曆春節將近，應景拜年、體面大方年節好禮更顯重要。台南大員皇冠假日酒店彩豐樓應景年節伴手禮有象徵年年有餘的XO醬，象徵步步高升的蘿蔔糕或芋頭糕，可依照喜好自行搭配，1瓶XO醬搭配蘿蔔糕或芋頭糕1份的特選禮盒為850元。2瓶裝的XO醬經典禮盒1,100元、別具文創設計的包裝禮盒，金色盒身、印有台南窗花與豐字樣，提袋印有安平守護神劍獅，兼具體面、吉祥與美味的伴手禮首選。

1瓶XO醬搭配蘿蔔糕或芋頭糕2份的御品禮盒為1,288元，禮盒外觀以中國紅、時尚黑、光輝金的三色搭配，美感的簍空窗花設計，襯透著台南市樹-鳳凰木盛開的鳳凰花，穿梭古今，高貴典雅的古窗花造型，不失時尚與創意感，充滿彩豐樓的粵系風格。精緻高雅的禮盒為今年伴手禮的首選。以上伴手禮皆為新鮮製作，請3天前預訂。預購專線：06-512-1807。