貢寮鮑產季到！新北市政府：歡迎大家到極東漁港吃貢寮鮑火鍋　賞壯麗海景

一年一度的貢寮鮑產季又來了， 新北市漁業處推薦大家到新北市東北角海岸走走散心， 這裡有美麗且壯闊的山海景緻和富有人文魅力特色的漁港漁村， 還有鮮嫩肥美，正是當季的貢寮鮑， 推薦大家趁初冬天氣涼爽來貢寮遊山玩水，逛祕境享貢寮鮑美食。

新北市貢寮是貢寮鮑（九孔鮑及黑盤鮑）生產地， 獨特的海蝕地形除了適合培育美味的貢寮鮑外，也讓當地擁有龍洞、 福隆、卯澳及馬崗等眾多美麗漁港， 其中有極東漁港之稱的馬崗漁港位於新北市貢寮區三貂角燈塔下， 馬崗漁港濱臨太平洋， 是初冬欣賞壯闊海景和感受海浪拍打堤岸震撼感的好地方； 想聽聽有關漁港、漁村或石頭屋的故事， 可與新北市三貂角文化發展協會，新北市貢寮區卯澳社區發展協會， 貢寮區福連里長辦公室及曙旅文化工作室預約各項導覽， 讓您感受滿滿漁村風情。

位於馬崗漁港旁的「靠海生活」，靠海生活的裝潢頗具特色， 它是老闆黃吉安參考當地著名的石頭屋慢慢打造而成， 牆壁貼著許多貢寮鮑殼和鐘螺殼成為餐廳的一大特色， 門前便是店家經營的貢寮鮑養殖場， 壯麗海景加上老闆娘安芯儀推薦的［九孔鮑火鍋］和［活烤九孔鮑］ 等門前現撈的美味貢寮鮑料理，可說是視覺與味覺的雙重饗宴， 大家不妨趁著初冬微涼的天氣到東北角走走， 品嚐貢寮鮑這產季限定的在地美味。

新北市漁業處表示，新北市貢寮區擁有龍洞、和美、美豔山、澳仔、 龍門、福隆、卯澳、馬崗等各有特色的美麗漁港，並生產貢寮鮑、 白帶魚、軟絲等美味海鮮， 歡迎大家假日到東北角海岸遊覽山海景緻， 欣賞於濱海公路沿線特殊海岸地形，感受當地漁港漁村的人文魅力， 更可以吃當季、食在地，品嚐美味的在地漁村海鮮料理。

馬崗漁港背後的三貂角燈塔。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）