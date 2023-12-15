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貢寮鮑產季到！新北市政府：歡迎大家到極東漁港吃貢寮鮑火鍋　賞壯麗海景

By 台灣英文新聞
2023/12/15 17:12
靠海生活美味貢寮鮑火鍋和烤貢寮鮑。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

靠海生活美味貢寮鮑火鍋和烤貢寮鮑。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

一年一度的貢寮鮑產季又來了，新北市漁業處推薦大家到新北市東北角海岸走走散心，這裡有美麗且壯闊的山海景緻和富有人文魅力特色的漁港漁村，還有鮮嫩肥美，正是當季的貢寮鮑，推薦大家趁初冬天氣涼爽來貢寮遊山玩水，逛祕境享貢寮鮑美食。

新北市貢寮是貢寮鮑（九孔鮑及黑盤鮑）生產地，獨特的海蝕地形除了適合培育美味的貢寮鮑外，也讓當地擁有龍洞、福隆、卯澳及馬崗等眾多美麗漁港，其中有極東漁港之稱的馬崗漁港位於新北市貢寮區三貂角燈塔下，馬崗漁港濱臨太平洋，是初冬欣賞壯闊海景和感受海浪拍打堤岸震撼感的好地方；想聽聽有關漁港、漁村或石頭屋的故事，可與新北市三貂角文化發展協會，新北市貢寮區卯澳社區發展協會，貢寮區福連里長辦公室及曙旅文化工作室預約各項導覽，讓您感受滿滿漁村風情。

位於馬崗漁港旁的「靠海生活」，靠海生活的裝潢頗具特色，它是老闆黃吉安參考當地著名的石頭屋慢慢打造而成，牆壁貼著許多貢寮鮑殼和鐘螺殼成為餐廳的一大特色，門前便是店家經營的貢寮鮑養殖場，壯麗海景加上老闆娘安芯儀推薦的［九孔鮑火鍋］和［活烤九孔鮑］等門前現撈的美味貢寮鮑料理，可說是視覺與味覺的雙重饗宴，大家不妨趁著初冬微涼的天氣到東北角走走，品嚐貢寮鮑這產季限定的在地美味。

新北市漁業處表示，新北市貢寮區擁有龍洞、和美、美豔山、澳仔、龍門、福隆、卯澳、馬崗等各有特色的美麗漁港，並生產貢寮鮑、白帶魚、軟絲等美味海鮮，歡迎大家假日到東北角海岸遊覽山海景緻，欣賞於濱海公路沿線特殊海岸地形，感受當地漁港漁村的人文魅力，更可以吃當季、食在地，品嚐美味的在地漁村海鮮料理。

貢寮鮑產季到！新北市政府：歡迎大家到極東漁港吃貢寮鮑火鍋　賞壯麗海景

馬崗漁港背後的三貂角燈塔。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

更新時間 : 2023-12-16 00:28 GMT+08:00

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