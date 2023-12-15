溫馨的聖誕樹、日本橫手雪屋 JR東日本大飯店台北推出繽紛聖誕節美食

每年最期待的聖誕月已經降臨，JR東日本大飯店台北為了迎接這個特別的節慶，不僅在各區域用心裝飾了溫馨的聖誕樹、日本橫手雪屋和歡慶的佈置，還由日籍總主廚芦浦隆二與傑出的台籍主廚陳永儒領導的廚師團隊，在飯店各餐廳推出一系列色彩繽紛的聖誕美食。

Brilliant鉑麗安全日餐廳 在12月期間推出「聖誕節主題海鮮季自助餐」，午晚餐時間提供豐富的期間限定菜單，包含每日新鮮配送的海港現流煎魚、焗烤生蠔、麵包蟹、三點蟹、甜蝦握壽司及各式海鮮料理。還有「美國爐烤香料肋眼牛排」、「舒肥戰斧豬排」、「普羅旺斯香草烤羊肋排」、「法式燉牛舌」等，12/24、12/25平安夜及聖誕節當日另加碼提供「香烤火雞佐蔓越莓醬汁」。

Platform月台町大廳酒吧 在12月期間推出以「奇蹟降臨」為主題的聖誕下午茶，菜單包括絕妙風味的「覆盆子開心果蛋糕」、香濃巧克力戚風搭配馥郁榛果的「榛果巧克力樹幹」、以及有杏仁及蘋果焦糖香甜的「焦糖蘋果塔」、「貝里斯巧克力幕斯」則是麋鹿造型的巧克力慕絲，絲滑順口，還有「紅酒生巧克力」、「聖誕薑餅」…等約14道鹹、甜點及飲品的下午茶組合，充滿著聖誕歡樂的午茶氣氛。

位於飯店一樓的品頌坊烘焙坊也同步推出多款濃厚節慶感的聖誕節甜點，包括絲滑口感的草莓慕斯「聖誕老人帽」、開心果的香濃口感綿密搭配果凍層次誘人的「禮物」、精心製作的「星光聖誕樹」是香甜的櫻桃與綿密慕斯結合、完美結合咖啡及杏仁起司慕斯的「聖誕金鈴」。別忘了還有濃郁巧克力結合榛果柑橘奶凍及香濃榛果的「聖誕麋鹿」，每款都是獨一無二的味覺饗宴，為今年的聖誕節增添美好的感受。