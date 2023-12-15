臺灣土地銀行舉辦公益信託捐贈儀式　致謝各界善款逾3億元

土地銀行長年號召各界運用社會福利公益信託機制照顧弱勢，累計近8年獲善款逾3億元，成效斐然。土地銀行14日舉辦112年度公益信託捐贈儀式，由土地銀行董事長謝娟娟、總經理何英明致贈感謝獎座予遠雄建設事業（股)公司、藍天電腦（股)公司、宏匯集團、許先生及林小姐等公益信託委託人，並由花蓮縣政府代表受益人致謝。

因應企業社會責任與照顧弱勢宗旨，土地銀行自民國105年以來偕同全臺各縣市政府依捐贈者理念合作開辦社會福利公益信託，累計近8年已辦理42件、款項逾3億元、總受益人數達4,300人，大部分善款由地方政府提供符合資格之受益人，並資助中低收入之高齡者及身心障礙者生活安養所需，確保委託人善款有效運用，可謂兼具擴大社會福利資源、促進慈善事業發展、協助政府照顧社會弱勢族群、減輕政府社會福利財政負擔等四大效益。

委託人當中，又以遠雄建設事業（股)公司、藍天電腦（股)公司、宏匯集團及許先生等為捐款「熟面孔」，其長年默默捐款行善，堪稱社會福利公益信託的重要推手。

同時，為感念企業界及善心人士慷慨解囊資助弱勢，土地銀行每年皆舉辦年度公益信託捐贈儀式，並邀請捐贈人及各縣市政府社會局共襄盛舉。本年度土地銀行特別邀請視障樂團演奏開場，展現社會關懷的永續理念，並在儀式中頒發感謝獎座予本年度捐贈人，另由花蓮縣政府代表受益人致謝善款捐贈者。

土地銀行自開辦社會福利公益信託機制以來，不僅深受民間企業、個人相挺，更多次榮獲主管機關肯定，除連續5年榮獲金管會「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」之績效優良銀行佳績，亦連2年拿下金管會評鑑信託業推動信託2.0計畫第1期與第2期「安養信託獎」A組績效優良獎項，可見成效卓越。

土地銀行董事長謝娟娟自上任以來持續落實各項經營策略，其中一大重點為企業社會責任，土地銀行全體同仁依循其理念長期參與各年度公益活動，包含關懷訪視安養院、育幼院、捐贈物資予慈善宗教團體、參與捐血及環境保護等，以實踐企業社會責任的社會關懷宗旨。

土地銀行未來將持續以「取之於社會、用之於社會」理念響應友善金融、企業社會責任，致力打造友善共融社會。