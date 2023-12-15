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加州能源轉型力拼不缺電 38歲高齡魔鬼谷核電廠延役至2030年

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/15 17:07
加州魔鬼谷核電廠（圖／維基百科 Doc Searls from Santa Barbara, USA, CC BY-SA 2.0）

加州魔鬼谷核電廠（圖／維基百科 Doc Searls from Santa Barbara, USA, CC BY-SA 2.0）

加州魔鬼谷核電廠（Diablo Canyon Power Plant）的去留，多年來爭論不休，原訂 2025 年除役，13 日大逆轉，官員投票決議，將電廠期限延至 2030 年，而此事之爭議，亦凸顯了電力供應與環境公安如何取得平衡的兩難。

魔鬼谷核電廠位在太平洋沿岸，洛杉磯與舊金山之間，1985 年啟用，有兩座發電機組。2016 年，營運商太平洋瓦斯電力公司（Pacific Gas & Electric，PG&E）宣布，由於法規重綠能、輕核能，營運已難獲利，將於 2024、2025 年陸續關閉兩座機組。

Climate California 報導，加州公共事業委員會（California Public Utilities Commission）13 日投票，決定為電廠續命 5 年，至 2030 年除役，不會再推遲。此舉有助加州推展零碳排政策，但電廠今年已屆 38 歲「高齡」，2030 年更達 45 歲，維運勢必伴隨高成本與潛在安全疑慮。

根據委員會，目前尚難估算維運成本，但至少會超過60億美元。美國聯邦政府亦將針對該電廠進行安全大體檢。這些年來，極端氣候肆虐，加州遭逢多次熱浪侵襲，勉強才逃過限電危機。委員稱，潔淨能源轉型所費不貲，挑戰艱鉅，電廠延役是為了確保加州能源供應穩定，作為邁向再生能源的過渡。

可以想見，正反兩方有過一番激辯。支持者稱，加州需要魔鬼谷能源供應，才能避免停電，達成州政府的氣候目標。魔鬼谷核電廠佔加州整體電力 9%，佔零排放電力 17%。

反對者警告，PG&E 勢將調高電價。安全也是個問題，畢竟魔鬼谷核電廠就坐落在斷層帶附近，地震一來，後果難料。

加州大學柏克萊分校核子工程系教授 Digby Macdonald 在一份 46 頁的報告中憂心表示，其中一座機組有著「不合理的公共健康與安全風險」，而長期暴露於輻射中，更出現了「無法接受的脆化問題」。加州大學聖塔克魯茲分校環境與核子政策計畫前主任 Daniel Hirsch 亦稱，若發生了如地震之類的意外，恐釀重大核災，爐心熔毁釋出的輻射量將禍延數代。

由於美國聯邦政府遲遲未能建造國家核廢料儲存地，各核電廠都得自行將廢料存放在原址，置於水泥與鋼鐵打造的貯存桶中，魔鬼谷核電廠亦是如此。
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更新時間 : 2023-12-16 00:27 GMT+08:00

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