臺灣企銀攜手金融研訓院共同舉辦「2023校園金融科技創意挑戰賽」結果出爐

臺灣企銀積極投入資源挖掘潛力人才，擴大科技創新元素， 邀請青年學子挑戰數位金融創新，舉辦2023「校園金融科技創意 挑戰賽」，集結超過50所大學、900名學生，201件作品投稿 ，最終篩選8組團隊於本月初進行決賽， 這場挑戰賽旨在激發青年學子對金融科技的創新思維， 並為未來金融領域的優秀人才提供展現與交流的平台。

本次競賽臺北科技大學的學生團隊，以「碳大金貸款」為題， 從環保永續出發，透過日常綠色消費減少碳足跡， 並連結銀行貸款業務享優惠申貸利率的新穎發想， 成功奪得冠軍並獲得新臺幣10萬元獎金。亞軍則是臺北大學的「 移工存夢計畫」團隊，以普惠金融為出發點， 提供外籍移工專屬金融計劃，包含「理財規劃」、「現金管理」及「 財務課程」等整合性金融服務，翻轉傳統弱勢移工金融生態， 落實普惠金融的同時亦建構企業永續發展；來自臺中科技大學的「 貸你守護寵物」團隊，則以毛小孩為創意發想， 推出新穎寵物醫療貸款及信用卡服務， 期望有效減少飼主的寵物醫療負擔及還款壓力， 開拓場景金融新商機獲得季軍。

臺灣企銀表示，入選決賽的提案都讓評審眼睛一亮，例如臺北大學「 創作者金融通-共創普惠未來」以網紅經濟視角為題， 針對資金需求，提供專業規劃安排，並建立創新商業模式合作關係， 拓展新客群服務範疇；世新大學「天天有鼓企」 團隊則以數位手撕日曆為創意發想， 扶植新創產業以創新數位化群眾募資方式，協助有夢青年， 一圓創業夢想，兩個團隊雙雙脫穎而出，贏得「最佳潛力團隊」 獎項。

臺灣企銀深知人才培育對金融產業至關重要，積極培育數位人才， 不僅舉辦校園金融科技創意挑戰賽， 今年更與臺北大學進行為期一學期的「數據分析專題研究合作計畫」 ，培養學生對於金融產業的洞察能力，提高專業技能。 未來該行亦將持續精進數位服務，為客戶打造美好的數位金融生活。