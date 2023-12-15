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臺灣企銀攜手金融研訓院共同舉辦「2023校園金融科技創意挑戰賽」結果出爐

By 台灣英文新聞
2023/12/15 17:03
2023年臺灣中小企業銀行校園金融科技創意挑戰賽以「放膽做夢，想像可能」為發想主題，鼓勵學生勇往直前。(圖／臺灣企銀)

2023年臺灣中小企業銀行校園金融科技創意挑戰賽以「放膽做夢，想像可能」為發想主題，鼓勵學生勇往直前。(圖／臺灣企銀)

臺灣企銀積極投入資源挖掘潛力人才，擴大科技創新元素，邀請青年學子挑戰數位金融創新，舉辦2023「校園金融科技創意挑戰賽」，集結超過50所大學、900名學生，201件作品投稿，最終篩選8組團隊於本月初進行決賽，這場挑戰賽旨在激發青年學子對金融科技的創新思維，並為未來金融領域的優秀人才提供展現與交流的平台。

本次競賽臺北科技大學的學生團隊，以「碳大金貸款」為題，從環保永續出發，透過日常綠色消費減少碳足跡，並連結銀行貸款業務享優惠申貸利率的新穎發想，成功奪得冠軍並獲得新臺幣10萬元獎金。亞軍則是臺北大學的「移工存夢計畫」團隊，以普惠金融為出發點，提供外籍移工專屬金融計劃，包含「理財規劃」、「現金管理」及「財務課程」等整合性金融服務，翻轉傳統弱勢移工金融生態，落實普惠金融的同時亦建構企業永續發展；來自臺中科技大學的「貸你守護寵物」團隊，則以毛小孩為創意發想，推出新穎寵物醫療貸款及信用卡服務，期望有效減少飼主的寵物醫療負擔及還款壓力，開拓場景金融新商機獲得季軍。

臺灣企銀表示，入選決賽的提案都讓評審眼睛一亮，例如臺北大學「創作者金融通-共創普惠未來」以網紅經濟視角為題，針對資金需求，提供專業規劃安排，並建立創新商業模式合作關係，拓展新客群服務範疇；世新大學「天天有鼓企」團隊則以數位手撕日曆為創意發想，扶植新創產業以創新數位化群眾募資方式，協助有夢青年，一圓創業夢想，兩個團隊雙雙脫穎而出，贏得「最佳潛力團隊」獎項。

臺灣企銀深知人才培育對金融產業至關重要，積極培育數位人才，不僅舉辦校園金融科技創意挑戰賽，今年更與臺北大學進行為期一學期的「數據分析專題研究合作計畫」，培養學生對於金融產業的洞察能力，提高專業技能。未來該行亦將持續精進數位服務，為客戶打造美好的數位金融生活。

更新時間 : 2023-12-16 00:27 GMT+08:00

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