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旺宏董座吳敏求：台灣半導體製造難保不會被趕上　應擴大領域

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/15 19:32
新竹科學園區12月15日舉辦園慶活動，吳敏求應邀演講，他在會前受訪時針對產業景氣說，全球經濟不好，明年產業景氣將僅較今年好一點，好轉程度有...

新竹科學園區12月15日舉辦園慶活動，吳敏求應邀演講，他在會前受訪時針對產業景氣說，全球經濟不好，明年產業景氣將僅較今年好一點，好轉程度有...

旺宏董事長吳敏求今天(15日) 表示，全球經濟情勢不佳，明年產業景氣雖然可望較今年好，但好轉程度有限；他認為台灣在半導體生產製造方面難保不會被趕上，應善用數學，擴大電子、電機領域。

新竹科學園區今天舉辦43周年園慶活動，吳敏求應邀進行「Why Taiwan」專題演講。

針對產業景氣，他在會前受訪時說，全球經濟不好，台灣也不會好，明年產業景氣將較今年好一點，但好轉程度有限，其中工業及車用需求穩定，醫療可望成長。

對台灣半導體產業何以能有當前的成就，中央社引述吳敏求在演講中表示，半導體廠要全年每天24小時運作不休息，要非常有紀律，台灣人很努力，是台灣半導體產業成功的關鍵因素之一。

吳敏求進一步指出，孫運璿及李國鼎等官員願意投入時間及資本，對於台灣半導體產業萌芽相當重要，因為沒有政府支持，半導體產業要發展有很大難度。台灣優秀人才投入半導體生產製造，也是造就半導體產業能有當前結果的關鍵。

不過吳敏求提醒，台灣在半導體生產製造方面難保不會被趕上，未來要走不一樣的路，應擴大電子、電機領域，而數學是相當重要的部分，應更加善用數學。

想要具體了解他演講的重點，或許可以回顧今年11月9日，成功大學「成功創新中心─旺宏館」正式啟用，成大敏求智慧運算學院進駐「旺宏館」4樓，將做為AI發展、探究未來世代議題的基地。

「成功創新中心─旺宏館」正是由身為成大傑出校友的旺宏董事長吳敏求於2019年8月捐贈興建，創成大創校以來單次捐贈最大金額，達新台幣4.2億元興建，於2020年6月動工，2023年1月揭牌。

中央社報導，吳敏求於旺宏館動工時，宣布旺宏另捐贈10億元，以每年1億、連續10年的方式，支持成功大學創設及運作「敏求智慧運算學院」

旺宏館座落在成大勝利校區，吳敏求與成大校長沈孟儒11月9日下午一同見證旺宏館啟用及學院進駐新場域。吳敏求期待打造世界級研究發展中心，培育具備AI跨領域創新能力的優質人才，為台灣產業未來發展提供源源不絕的最佳助力。

成大敏求智慧運算學院於2020年8月啟動，推廣跨學院、跨校，甚至橫跨博士、碩士、大學、高中等學習階段者都能來學習AI相關知識技術與跨領域應用。

該學院2021年2月推出「智慧運算學分學程」，提供全校9大學院學生跨領域選修運算知識技術。

成大敏求智慧運算學院無設系所，採高靈活度院級學位學程，強調理論基礎培養與實作能力養成。現已設有3大學位學程，分別為智慧科技系統碩士學位學程、智慧運算碩士學位學程、智慧運算工程博士學位學程。

學院師資涵蓋電機工程、資訊工程、統計學、數學、生物醫學、機械工程等領域。2021年9月學院首屆新生入學就讀，2023年6月已有碩士班畢業生。

成大敏求智慧運算學院研究面向廣泛，涵蓋智慧醫療、運動科技、數據科學、語言學、法律等知識領域與AI結合的新興科技。
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