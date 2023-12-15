新北市認知悠能成果交流　改善據點第一步-廁所標誌

「上前一小步，文明一大步！」「馬桶請上座， 不要跨上蹲！」許多公廁都會有類似標語，但效果往往不彰， 尤其對瀕臨失智失能的長輩，上廁所更是一大學問。 新北市銀色知悠生─蒙特梭利中心培訓輔導員，進入社區據點服務， 第一步便是改造廁所指引標誌和空間行進動線， 希望讓每家據點都能標示清楚、光線明亮， 讓長輩如廁變成一種享受。

新北市社會局從108年起，委託社團法人台灣認知功能促進協會， 在新莊新豐活動中心四樓打造銀色知悠生─蒙特梭利中心， 引進加拿大蒙特梭利「認知悠能」失智症照顧模式， 並藉由培訓輔導員進入據點協助推動， 4年來共輔導17家銀髮俱樂部導入新照護概念， 深入影響248個據點，於15日在中心舉行成果發表暨交流。

協會理事長甄瑞興表示，世界衞生組織建議世人必須多動腦、 多運動、增加社區網絡、健康飲食等，以延緩老化及失智。 蒙特梭利失智症照顧模式強調以人為中心，著重於預備好的環境， 透過WOW原則和NISA個人化評估，了解每位長者的背景、 興趣，並透過沉浸式環境設計，提升長輩的獨立性和自主性。

協會培訓的輔導員簡朵優分享表示，她進入樹林彭厝社區據點輔導， 發現場所老舊、行進動線常有阻礙，標示混淆不明， 像是廁所指標與老人共餐的海報竟貼在一起， 於是先進行空間大改造，男女廁所指標、茶水間、 書報區均清楚標示，動線和照明也都改善，長輩紛紛按讚。

另位使用端善志協會理事長鄭明哲說，他們在永和新生站據點服務， 場所設備新穎，堪稱是五星級的據點，唯一頭痛的是廁所， 因為長輩怕馬桶有細菌，有的爬上馬桶用蹲的， 以致地上常濕一大片尿滯，在上完「認知悠能」課程後，他回據點， 用明顯標誌標示，並在馬桶旁邊放一瓶酒精噴液， 提醒長輩先用酒精消毒，再用衛生紙擦拭，如此即能安全上坐， 從此滴尿不漏。

新北市社會局長李美珍、副局長許秀能、市議員洪佳君、 新莊區長朱思戎和西盛里長陳金田等人均到場參加。李美珍表示， 新北市65歲以上高齡人口已逾72萬，佔總人口近18%， 隨著人口老化，失智人口增加，估計已達4.7萬人。 感謝台灣認知功能促進協會將認知悠能觀念導入據點和銀髮俱樂部， 舉辦各種研習、培力和推廣，希望長輩在參加活動時能更舒適。

成果展中並有敏子阿嬤分享做紅龜粿及菜頭粿， 敏子做粿賣粿35年，去年起開始有失智現象，經到中心參加活動， 在輔導員的用心帶領下，阿嬤恢復做粿的手藝和信心。 她告訴許秀能說，一早4點就起來炊菜頭粿，並和許秀能、 洪佳君PK用傳統木模子印紅龜粿。