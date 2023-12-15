新北市教育局與澳洲昆士蘭STEAM交流計畫 深化國際素養

新北市教育局與昆士蘭教育廳合作STEAM短期交流 邁入第7年，於今(15)日辦理「112學年度昆士蘭來臺STE AM交流成果展暨結業典禮」，新北市教育局丁雅君主任秘書、 昆士蘭駐臺辦事處劉培希(Patrick Hafenstein)代表及師長們出席活動， 強化教育層面的交流活動，跨國共學STEAM課程，以提升學生的 外語、數位科技和跨文化的溝通能力。

教育局表示，109年至111年因疫情影響停辦臺澳交流計畫，今 (112)年恢復交流，並於9月雙方簽署2023年至2026年 Action Plan教育交流行動計畫，10月份臺灣至昆士蘭參訪及12月昆 士蘭來臺進行10天9夜雙向短期STEAM交流， 採定期交流模式，培養學生成為具備全球素養的國際人才。

10月份帶領10名高中生到昆士蘭的伯彭加里州立中學( Burpengary State Secondary College)進行國際教育STEAM課程交流的新北高中校長 柯雅菱表示，發現昆士蘭上課時間每節課70分鐘， 很多課程都非常重視動手操作，STEAM相關課程設計先以教師講 授理論基礎為原則，接著進行實際操作， 可看到同學實際把理論基礎進行實體的應用， 對於操作有更深入的體認，課程符合STEAM的「探究」與「 實作」也很有「創客」與「創意」的精神， 同時昆士蘭也設計融入當地文化、語文知識等在地特色的課程， 讓臺灣師生收穫滿滿。

新北高中二年級的蔡定勳分享，10月自澳洲回台後， 對於英語口語表達更有自信，願意跨出舒適圈， 擔任接待這次澳洲學伴的寄宿家庭， 日常生活中學習照應人生地不熟的澳洲學伴，陪伴他的過程中， 互相交流彼此國家的生活、文化及語言等， 也在老師帶領下與其他臺灣學伴在課程中發揮語文與科學長才， 與澳洲學伴共同激發更多文化與科學點子的火花。

來臺交流的澳生Joe Harrold表示，短暫交流讓自己收穫滿滿， 有新北高中的化學保養品與包裝設計、科學基礎技能等課程，能利用 化學原理結合美術產出保養品及科學技能實際應用於生活中都很新奇 有趣，還有明志國中配合聖誕節應景製作的「聖誕鈴鐺拉霸機」 實作課程及清水高中結合臺灣傳統文化民俗童玩的IQ燈、 竹蟬等手作，這些課程不僅學習到臺灣的STEAM科學、科技、 工程、藝術及數學課程，也讓自己認識臺灣在地文化及特色， 更感受到臺灣師生及接待家庭的熱情與親切。

教育局補充，新北市在108年領先全臺，首創推動STEAM（ 科學、技術、工程、藝術和數學）政策， 也鼓勵各校透過實體與線上方式與國際夥伴學校進行多元型態的國際 交流，例如：姊妹校交流，推動國際短期出國交流、見習及實習， 促進國際競賽、展演、學術及文化交流，發展在地遊學課程、 培訓高中生雙語導覽大使。

澳洲昆士蘭師生到明志國中體驗steam課程。(圖／新北市教育局)