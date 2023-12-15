中華電信唯一榮獲2023雙國際權威機構認證「台灣5G三冠王」

中華電信是台灣唯一同時榮獲SPEEDTEST®、 OPENSIGNAL國際權威雙認證「台灣5G三冠王」。

「5G網速和5G涵蓋」部分，國際權威機構SPEEDTEST® 、 OPENSIGNAL發佈2023下半年最新台灣行動體驗調查報 告，中華電信5G 網速和行動網路涵蓋同時皆拿下全台第一， 是全台唯一兩項皆獲得冠軍之電信業者!SPEEDTEST®20 23年11月最新台灣行動量測報告，中華電信是台灣唯一榮獲「 5G網速冠軍」及「5G最廣涵蓋」第一名之電信業者！ OPENSIGNAL 2023年12月公布「台灣5G 用戶體驗報告」，中華電信更是一舉獨贏「5G涵蓋」和「 5G下載、上傳網速」冠軍。 中華電信無論是5G網速和5G涵蓋體驗， 為國內唯一獲得雙機構認證最佳5G網路之業者，更獲得「 連續三年5G行動網速冠軍」和「連續六年台灣行動涵蓋冠軍」。

「5G遊戲體驗」部分，SPEEDTEST®2023年11月首 次發佈遊戲體驗奬項，採集涵蓋全台257萬筆測試數據進行分析， 中華電信榮獲台灣首座「最佳5G遊戲體驗」! OPENSIGNAL 2023年12月最新公布「5G用戶體驗報告」， 中華電信一舉榮獲包含「5G遊戲體驗冠軍」等10項榮耀， 是國內唯一同時榮獲2個國際權威機構連續認證的5G遊戲體驗冠軍 !再次驗證中華電信的行動品質絕對是台灣NO.1。

中華電信持續秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，在既有4G/ 5G堅實建設基礎上，運用5G業界最大連續頻寬，率先導入5G 2CA + 4G 4CA的新技術應用服務(CA : Carrier Aggregation)，充分運用全台最大主流頻寬資源優勢， 持續以領先的技術及紮實的網路建設，佈建節能、 穩定及最高品質的5G網路，提供客戶最優質有感的行動服務體驗， 中華電信絕對是客戶第一和最佳選擇！