2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡

距離2024年已不到半個月，新北市政府宣布，「閃耀新北圈起1314跨河煙火」將於12月31日下午3點起，在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸公園舉辦一系列活動，並在晚間8點24分施放全台最早跨年煙火，施放時間總長13分14秒，煙火總數超越前兩年。

副市長劉和然強調，為了讓民眾全家大小共度歡樂時光，新北市特別將煙火施放時間提早至20時24分施放，也與2024新年相呼應。而今年煙火施放時間總長13分14秒，煙火總數高達2萬多發，超越前兩年，並將龍年意象、淡水阿給、九份紅燈籠等元素融入設計，透過光束讓民眾搶先預見全世界最大單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」。

除了煙火以外，「閃耀新北圈起1314跨河煙火」活動於12月16日起將由新北市立淡水古蹟博物館「光映淡水」系列活動打頭陣，海關碼頭將有主題裝置藝術、音樂市集、樂團演出。

12月31日下午3點起，於淡水海關碼頭、漁人碼頭及八里左岸規劃有恐龍派對、閃耀舞台、動fun舞台、暖心市集、魔幻舞台5大主題區，安排互動演出、美食胖卡、體驗市集，再搭配既有文化古蹟及觀光景點。當日在漁人碼頭主活動區，將由許富凱、溫嵐、趙詠華、鄭怡等多組獨家藝人接力開唱，最多元演出陣容。

至於跨河煙火最佳觀賞點，包括淡水端從捷運淡水站至漁人碼頭沿線，包含淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭；八里端則從八里渡船頭開始，一路延伸至風帆碼頭，包含八里左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘、八里左岸漫步廣場。

為免塞車影響遊興，建議大家搭乘捷運、公車等大眾交通運輸到淡水，觀賞最絢爛的跨河煙火與精彩演出，以幸福心情迎向全新的2024年。

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