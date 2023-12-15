恐龍迷快來！《屁屁龍》入侵淡水海關碼頭 陪逛市集、看煙火、跨年迎龍年

全台唯一被窗戶卡住的《屁屁龍》就在淡水古蹟博物館，牠們大舉闖進淡水海關碼頭，玩古蹟、逛市集、聽音樂和看煙火，全台四大恐龍也將首次跨縣市連線，邀請恐龍迷線上放閃，提前歡度龍年。

新北市立淡水古蹟博物館將於明（16）日至明（113）年2月25日於淡水海關碼頭舉辦「光映淡水－星光恐龍的秘密基地」系列活動，活動分為三大主題：「恐龍出沒之夜」、「恐龍音樂市集」及「恐龍星光派對」。

首波活動「恐龍出沒之夜」將在明日開跑，主打藝術裝置《屁屁龍》；Ｑ版三角龍、劍龍與暴龍正在洋樓上演搶蛋戲碼，另有翼龍、櫛龍和雷龍等恐龍也會在淡水河岸邊出沒，並在古蹟各個角落，介紹歷史小故事，活動期間點燈時間為每日17時至22時，日、夜都有不同的驚喜。

另外，明日起至12月31日同步舉辦全台首次跨縣市的「四大恐龍聯合放閃」線上活動，只要與淡水古蹟博物館《屁屁龍》、新北歡樂耶誕城《馬卡龍》、國立自然科學博物館《太空龍》或國立台灣博物館《古感龍》任一恐龍合影並在淡古粉專完成任務，就有機會獲得恐龍相關熱門商品。

卡在洋樓的劍龍與暴龍好Ｑ，連影子也都超可愛。（圖／新北市政府）

緊接著23、24日「恐龍音樂市集」將有歌手、管弦樂團演出及知名美食攤商進駐，30日至明（113）年1月1日「恐龍星光派對」邀請金曲歌王Leo王、法蘭黛樂團、Control T、薄荷水晶等歌手陪大家欣賞「閃耀新北圈起1314跨河煙火」及推出中、英語古蹟走讀，一起迎接2024年。

淡古館長黃麗鈴表示，年度品牌活動「光映淡水」首年以裝置藝術《屁屁耶誕老人與滿臉問號麋鹿》打響名號，第二年則是以《喵屁卡關》受到貓奴的熱烈歡迎。今年主題延續以往的幽默風格，同時結合史實及生肖年，推出全新企劃；當年馬偕搭乘的「海龍號」載著可愛的《屁屁龍》到淡水迎接龍年，展開東西方的深度交流，並把淡水海關碼頭搖身一變成為「星光恐龍的秘密基地」，陪廣大的恐龍迷迎龍年。

更多活動內容請上淡古官方網站、粉專或Instagram查詢。