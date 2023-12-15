2024台灣總統大選1/13舉行 中選會籲1/3起不得公布、引述民調

2024 台灣總統暨立委選舉將於明年 1 月 13 日登場，中選會今（15）日正式公告候選人名單，並提醒民眾，1 月 3 日起不得發布民調。

中選會公告 12 月 11 日號次抽籤結果，依序為 1 號柯文哲及吳欣盈、2 號賴清德及蕭美琴、3 號侯友宜及趙少康。競選活動期間自 2023 年 12 月 16 日起至 2024 年 1 月 12 日止，為期 28 日。此期間每日競選活動時間自上午 7 時起至下午 10 時止。

中選會提醒，《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》於 2023 年 6 月 9 日修正公布，適用於本次選舉，呼籲公眾務必遵守，避免觸法。

媒體方面，廣播電視事業應以公正、公平原則從事選舉相關議題之新聞報導。對於提供時段供政黨、候選人從事競選宣傳，也應秉持此原則。報紙、雜誌、廣播電視、網際網路或其他媒體所刊登之競選廣告，應於該廣告中載明或敘明刊播者、出資者及其他相關資訊。

政黨及任何人印發以文字、圖畫從事競選之宣傳品，應親自簽名。 政黨及任何人懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選廣告物應具名為之。

在民調發布方面，有關候選人或選舉民意調查資料，應載明負責調查之單位或主持人、辦理時間、抽樣方式、母體及樣本數、經費來源及誤差值。2024 年 1 月 3 日零時起至投票時間截止前，不得發布、報導、散布、評論或引述任何有關選舉民意調查。

中選會也提醒，網路上流傳諸多選務錯假訊息，請至中選會網站查詢相關資訊，並可在通訊軟體加入訊息查證管道。