滿滿的草莓 大苑子也賣蛋糕囉 首度與「折田菓舖」合作推草莓捲、草莓千層、草莓泡芙

冬天就是要吃草莓，堪稱手搖杯界水果店「大苑子」宣布，2023草莓季即起開跑，除了夢幻飲品「莓好時光」、「莓好花漾」率先回歸，還邀請巴黎藍帶甜點師的台北知名「折田菓舖」主理人-折田將大合作，帶來各式各樣的草莓夢幻甜點，不僅好拍，更是療癒你的味蕾。

大苑子長期深耕產地，從種植、生長、除草、採收，每個環節都時刻關心，採購人員對於草莓的特性和生長狀況相當了解，這也成了「大苑子草莓」的高品質保證。為讓顧客有更多選擇、吃得更安心。

大苑子表示，今年因受到病蟲害影響甚大，大湖產地的草莓產量銳減，到了12月中旬，果農仍無法足量供給新鮮草莓給全台大苑子的使用量，但大苑子絕不會辜負大家的期待，今（15）日正式宣布「莓好時光」、「莓好花漾」強勢回歸，於台北市府夢想店限店開賣中，全台門市將自12月20日起陸續限量販售。

兩款草莓飲品一直都是大苑子冬季主打且最熱賣的限定商品之一，超級療癒的「莓好時光」，使用許慶良鮮乳加上新鮮草莓調製而成，濃郁不膩口；「莓好花漾」則是冬季清爽系飲品霸主，新鮮草莓加上香醇清爽的青茶，還可以在裡面喝到QQ愛玉的口感和一整顆的新鮮草莓，清爽、豐富又順口，每口都是驚喜。

此外，今年草莓季另一重頭戲則是首度跟東區熱門蛋糕店之一的「折田菓舖」主理人-折田將大合作，12月15日至2024年1月15日在市府夢想店推出販售招牌日式水果千層、北海道鮮奶草莓捲、日式泡芙、水果磅蛋糕，還有推出首次在台灣登場、只有在市府夢想店限定販售的「莓好千層」-純草莓日式千層蛋糕，絕對是草莓控必吃首選。

大苑子草莓季於12月15日起在台北市府夢想店限店搶鮮起跑。（圖／大苑子）