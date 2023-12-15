【行人路權≠帝王條款】桃園東興國中「把恭賀還給孩子」教育部長：鼓勵學生持續創作

桃園市立東興國中學生以「帝王條款」為題創作，遭質疑是歧視行人。校方今天（15日) 恢復被刪除的「狂賀」貼文，東興國中校長林祺文說，對輿論處理不熟才刪文，現在要把恭賀還給孩子，也從來不認為孩子有錯。

教育部長潘文忠今天也首度出面回應，認為學生沒有違反抄襲、臨摹等規定，希望各界給予鼓勵。

東興國中學生日前以「帝王條款」為題創作，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，畫中是1位皇帝牽著烏龜在過馬路，一旁有汽機車駕駛無奈、或憤怒按喇叭；校方在臉書貼出此作品恭喜學生，卻遭網路圍剿，質疑行人路權被嘲諷是帝王條款，是學校教育出問題，校方因此刪文。

但近日有大量網友出面支持學生，教育部昨(14日) 也回應，會持續支持學生美術創作。東興國中今天再度把狂賀「帝王條款」臉書貼文恢復，表明「學校高度肯定並持續鼓勵學生繪畫創作」，學生創作動機是認為人與人之間要彼此尊重。

根據官方臉書，得獎學生黃承彥的創作動機與得獎感言如下(斜體字為全文) :

創作動機與靈感：

這幅漫畫是因為近日新聞提到台灣是「行人地獄」，所以立法保護行人安全行走的權利，但我認為，社會當中人與人之間要彼此尊重，所以行人通過馬路也要快速通過，不能如皇帝般霸道行走。



得獎感言：

謝謝我的指導老師在這段時間細心指導我，使我可以在比賽中奪得佳績，也要謝謝我的家人，一直肯定我的作品，我將會快樂的創作下去。

中央社15日引述東興國中校長林祺文說，最初是學務處很單純的在臉書恭賀學生得獎，因為大量負面、攻擊的訊息進來，學務處是第一次碰到這種事情，沒有處理經驗才急著刪文，刪文後才和他報告，他才指示發出道歉聲明。

校長林祺文強調，道歉聲明是針對恭賀貼文造成的社會對立、紛爭而道歉，

「但從來不認為孩子有錯， 也不是為了孩子的作品和社會大眾道歉」；

學校立場一直是維護學生的美術表現。

林祺文說，學校網頁上的最新公告，從頭到尾都留住了對學生的鼓勵，跟臉書上的內容是一模一樣。恢復貼文是想要表達當時恭賀孩子的初衷，也有很多家長認為孩子當初被恭賀，就該還給孩子。

上述事件在網路延燒多日，教育部長潘文忠今天出席「社會教育貢獻獎」頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，首度做出回應。

潘文忠表示，教育部主辦全國學生美術比賽，是為鼓勵學生美術創作，參賽作品都是經校內徵件、縣市初賽、再到全國決賽，過程經由專業評審逐級選出，過程相當嚴謹。

對於引發爭議的「帝王條款」，潘文忠說，學生從日常的細微觀察，透過漫畫將創意呈現在作品中，拿下全國美術比賽漫畫類特優獎，就是代表評審對作品的高度肯定。

潘文忠認為，學生只是表達創作理念，卻被外界誤以為抵觸相關規定。事實上，創作內容並沒有違反要點規範的臨摹、抄襲等情況，應該給學生鼓勵。他並強調，教育部的態度是支持學生在創作上的表現，鼓勵持續創作。

依據「112學年度全國學生美術比賽實施要點」，有關追回獎項的條款，僅明定作品臨摹、抄襲、由他人加筆或明確挪用他人創意，經具名檢舉（檢舉人須提供真實姓名、身分證明文件及具體事證），可由評審判定喪失得獎資格、追回獎狀並禁賽1到2年。