〈時評〉侯友宜戰術愈清晰　反而愈自曝其短

國民黨總統候選人侯友宜的戰術愈清晰， 就愈曝露出侯友宜的種種缺陷，因為侯友宜身邊的人， 或許可以彌補他的先天或後天不足，但這是優點， 卻同時是一大缺點，現在就看選民對於台灣的未來， 是要投給侯友宜，或是投給整個國民黨的團隊。

先從他的副手談起，侯友宜特別找來中廣董事長趙少康搭擋競選， 原本的用意是要挽救侯友宜深藍選票的不足，並且淡化他「 藍皮綠骨」的刻板印象，但截至目前為止， 深藍的選票雖然陸續回流，不過，可能因此嚇跑更多中間選民。

社會大眾普遍都知道，侯友宜不擅言辭，但趙少康是名嘴出身， 不僅辯才無礙，他的用字譴詞更容易吸引媒體目光， 成為眾所矚目的焦點。因此， 自從趙少康陪同侯友宜去登記參選的那一天開始， 幾乎兩人同場演出時，即便趙少康壓低姿態， 但仍自然而然喧賓奪主，比侯友宜的聲量還要大聲。

這不禁令民眾憂心，到底是誰在選總統？未來會不會有出現「 弱勢總統、強勢副總統」在治國的怪現象，畢竟， 副總統在憲政上屬於備位元首，平常是不太出聲、也不能發表意見， 而只是代表總統出席一些公開活動。

此外，國民黨向來是「北強南弱」，根據國民黨的初步規畫， 將由本土性較高的侯友宜主攻中南部的選票， 趙少康則是全力衝擊北部地區。這個戰術也沒有錯， 只是侯友宜能否突破民進黨南部大本營，尚屬未知數， 但此舉已反而更凸顯侯友宜無法吸收到北部「知識選民」的困境， 所以才要改由趙少康代打。

國民黨沉重的老舊包袱，本來就一直不受年輕選民青睞， 侯友宜的能力更無法開拓青年票源，因此， 他近來猛推與年輕人相關的政策，而且寄望於台北市長蔣萬安、 台中市長盧秀燕能夠幫忙爭取中間選民和青年票。

這些戰術也沒有問題，但蔣萬安、盧秀燕不是侯友宜， 根本無法將選票直接轉移到侯友宜身上， 侯友宜若自己不解決靠個人魅力來吸引青年，找到他的定位， 恐怕到最後只會讓這些選票流失更多。

畢竟，侯友宜只看到有利於自己的那一面， 卻未去評估可能帶來的負面效應。如同國民黨提名不分區立委時， 將前高雄市長韓國瑜排在第一位，或許能夠激勵韓粉和藍營的士氣， 但相對勾起選民對於韓國瑜在高雄市長任內參選總統、 最後遭到罷免的不好回憶，一想到韓國瑜若是成為立法院長， 許多選民恐怕都會思考再三。

這場屬於侯友宜的選舉，卻只看到國民黨團隊的影子， 選民手中的這一票，真能投下去嗎？