超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場

台南七股鹽山一年一度「一見雙雕藝術季」，此次與三麗鷗合作，Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥融合雲嘉南在地特色變身為9座鹽雕作品。

雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，「2023一見雙鵰藝術季」將於12月16日至113年3月10日展出，於七股鹽山及七股遊客中心，展出以雲嘉南在地特產-鹽為雕塑媒材，創作10座當地特色鹽雕藝術，並以在地收集到的海洋廢棄物、竹蚵架、漂流木等，打造4座海廢雕塑品，傳遞環境永續環保思維。

另外，2023年為酷企鵝30周年、蛋黃哥10周年，2024年為Hello Kitty 50周年，此次藝術季首次與三麗鷗這3大明星合作，融入在地元素打造9座作品。



（圖／Hello Kitty with Sanrio Friends）

凡是於12月16日、12月23日、12月24日穿戴Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥相關服裝或配件到七股鹽山，與鹽雕合影並於個人臉書上傳打卡，即可獲得一箭雙鵰與三麗鷗聯名推出的限定紀念名信片1組，3日各限量200份。

另外，活動期間，遊客持活動摺頁截角，即可向七股遊客中心成功鹽體驗館兌換鹽霜淇淋1支，數量有限送完為止。



（圖／Hello Kitty with Sanrio Friends）