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白宮：專為嬰兒設計的RSV疫苗加速供貨中 2024年初將有23萬劑到位

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/15 12:27
疫苗製作過程示意圖。（圖／路透社）

疫苗製作過程示意圖。（圖／路透社）

白宮宣布，阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ) 和賽諾菲（Sanofi）製藥公司承諾將在2024年1月份提供更多「Beyfortus」疫苗，該疫苗由兩家製藥公司共同研發，為首款獲美國FDA核准用來預防「呼吸道融合病毒」(Respiratory Syncytical Virus, RSV)的長效單株抗體。

CNN報導，秋冬為呼吸道疾病的流行高峰期，過去一個月裡，美國境內每週因感染RSV而住院的兒童病住院率增加了一倍；截至11月18日當週，每10萬名5歲以下患者中，約有23人住院治療。美國疾病管制與預防中心（CDC）主任Mandy Cohen博士上週表示，美國部分地區的RSV疫情已逼近高峰值。

白宮和兩家製藥公司於週三（12/13）舉行會議，根據會後聲明稿，在政府的敦促下，阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ) 和賽諾菲承諾將在明年1月份額外提供 23 萬劑疫苗。在此之前，兩家製藥廠在11月已供貨77,000劑疫苗。

據賽諾菲發言人稱，下個月提供的23 萬劑疫苗將預留給南半球以因應2024年的流行季，預料可在春天疫情爆發前到位。

阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ) 和賽諾菲（Sanofi）共同研發的「Beyfortus」於7月17日獲得美國食品藥物管理局(FDA) 核准，用於保護嬰幼兒避免感染RSV的注射性疫苗，適用對象包括新生兒或24個月以下的嬰兒。

據美國CDC統計，大多數的嬰兒在出生第一年都會感染RSV，在美國每年有超過50萬位嬰兒因感染RSV而送進急診室，是造成嬰兒住院的主要原因之一；另也造成每年5萬8千至8萬名5歲以下幼童入院治療，其中約300人死亡。
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更新時間 : 2023-12-15 16:34 GMT+08:00

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