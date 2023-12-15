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中國控台灣構成貿易壁壘、違反ECFA 行政院：若有誠意可依WTO機制協商

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/15 11:21
2023年4月11日，台灣、中國國旗示意圖。（圖／路透社Dado Ruvic）

2023年4月11日，台灣、中國國旗示意圖。（圖／路透社Dado Ruvic）

中國今年 4 月對台灣展開貿易壁壘調查，今（15）日提前公布調查結果，認定台灣對中國的貿易措施構成了貿易壁壘，將採取相應措施。

根據中國商務部，應中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會申請，於 2023 年 4 月 12 日公告，決定就台灣實施的禁止進口中國商品措施進行貿易壁壘調查。

商務部指，鑒於本案情況複雜，10 月 9 日公告將調查期限延長 3 個月至 2024 年 1 月 12 日截止。現本調查結束，根據調查結果和《對外貿易壁壘調查規則》第 31 條規定，商務部認定，台灣對中國貿易限制措施存在《對外貿易壁壘調查規則》第 3 條所規定的情形，構成貿易壁壘。

針對此一公告，國台辦發言人朱鳳蓮 15 日表示，民進黨當局單方面限制大量中國產品輸入，禁入產品範圍近年來呈現擴大趨勢。截至 2023 年 11 月底，台灣共對中國 2,509 項產品禁止進口。

朱鳳蓮稱，台灣貿易限制措施不符合《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）關於推動兩岸經濟關系正常化、制度化及自由化的要求，違反 ECFA 有關「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款，損害了中國產業和企業利益，同時也損害了台灣消費者利益。

根據中國商務部《對外貿易壁壘調查規則》第 33 條，如認定構成貿易壁壘，商務部得視情況採取以下措施：進行雙邊磋商；啟動多邊爭端解決機制；採取其他適當的措施。

新頭殼報導，台灣行政院經貿談判辦公室指出，中國的調查結果不符事實，我方絕不接受，呼籲中方停止政治操作。我方重申，兩岸同屬世界貿易組織（WTO）會員，若中方有誠意，雙方隨時可依 WTO 機制啟動協商，解決貿易爭端。
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更新時間 : 2023-12-15 16:34 GMT+08:00

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