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美國國會通過2024國防授權法 助台灣建立全面軍隊培訓計畫

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/15 10:43
2023年11月23日，台灣義務役在台中軍事基地演練。（圖／路透社Ann Wang）

2023年11月23日，台灣義務役在台中軍事基地演練。（圖／路透社Ann Wang）

美國 2024 財政年度國防授權法案（FY2024 National Defense Authorization Act， NDAA）13、14 日分別在參議院與眾議院通過，送交白宮，只待總統拜登簽署後便能生效，美國將得以為台灣軍隊建立全面訓練計畫。

參院以 87 比 13 票、眾院以 310 比 118 票通過總額達 8,863 億美元的 2024 國防授權法。

在台灣部分，法案要求美國國防部為台灣軍隊制定一套制度化的全面訓練、諮詢、能力建構計畫。美國應助台灣發不對稱防禦戰略、鼓勵雙方官員適洽接觸並加強資訊分享、擴大網路安全合作。

法案亦要求美國國防部長每半年對國會提出報告，說明中國在台灣、南海、東南亞之軍事發展，如軍事行動、軍事採購、武器升級等。

法案生效 90 天內，國防部須向國會提交台灣軍隊十年來對美國提供軍備之操作、維護、部署等情況。180 天內，向國會提交台海衝突評估報告，如中國對台海軍事封鎖的潛在方式、跡象、可能時間表，以及對美國本土之威脅等。

台灣國防部今（15）日表示，法案中包含美國國會監督行政部門，落實《強化台灣韌性法》情形、協助台灣制定全面培訓與制度化能力計畫、擴大雙方軍事網路安全合作及軍事互通等友我條文，可提升國軍整體訓練效益及聯合作戰能力，並透過既有交流深化網安合作，充分展現美國國會對促進雙方合作的支持。國防部表達誠摯感謝，將持續依敵情威脅與防衛作戰需求，務實建軍戰訓整備等各項工作。
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