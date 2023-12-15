找到孕吐的原因了！美國研究：透過調整體內GDF15水平有望根治孕吐

妊娠過程中，大多數孕婦會有噁心、嘔吐等不適現象，近來科學家發現關鍵原因，有助於未來從根本解決孕吐問題。該研究於週三（12/13）發表在《科學》（Science）期刊。

衛報 (The Guardian)報導，大約 80% 的女性在懷孕期間的會出現噁心和嘔吐的情況，其中大約2%的女性會嚴重孕吐，在醫學上專業的學術名稱為妊娠劇吐症（Hyperemesis gravidarum，HG），例如英國凱特王妃，並伴隨體重下降、嚴重脫水、電解質不平衡（低血鉀、鈉症）、酮尿症、營養不良等。然而，在過去，造成妊娠劇吐症的確切原因不明。

該研究的第一作者、南加州大學（USC）凱克醫學院人口與公共衛生科學的臨床助理教授Marlena Fejzo表示，懷孕過程中，胎兒會製造大量的GDF15荷爾蒙，是造成懷孕期間噁心和嘔吐的關鍵因素。

她進一步解釋，當女性在懷孕期間體內的GDF15荷爾蒙水平比平時更高時，就會出現孕吐的現象，特別是懷孕前荷爾蒙水平較低的女性，於懷孕初期（前三個月）對GDF15的反應更為敏感而嚴重嘔吐，甚至得住院治療。

在過去，儘管有一些針對孕吐的有效療法，但由於缺乏對這種疾病的科學認識，再加上懷孕期間用藥較為謹慎，造成許多女性沒有得到充分的治療與症狀緩解。而最新研究證實了GDF15的水平高低與孕吐其關聯性，也就是說，只要降低體內GDF15水平或者於懷孕前事先接觸GDF15便可以預防孕吐情形。

Marlena Fejzo說，上述論證也在小鼠身上證明，若在懷孕前讓母鼠接觸低水平的 GDF15 有助於預防孕吐情形。因此，未來將針對有HG 病史的女性進成測試，於懷孕前預先注射GDF15於體內，以確認能否減少噁心和嘔吐情況，甚至是從根本去預防。