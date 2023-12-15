【開箱影片】小籠包成靈感！台北五星飯店Bencotto冬季新菜單　和牛牛舌、奶油龍蝦翻玩義料經典

位於文華東方6樓的義式餐廳Bencotto入選《米其林指南2022》，用餐氣氛優美，開放式廚房增添活力，提供有陽台的長桌包廂適合多人聚餐，或是結婚周年紀念日浪漫一下，近日釋出的冬季新菜單受歡迎，連平日中午都一位難求。

餐廳今年迎來29歲的新任義籍主廚艾曼紐．貝爾加莫 (Emanuele Bergamo)、及現年26歲的副主廚瑞卡多．貝里諾 (Riccardo Pellino)，兩人非常年輕，皆已曾於歐洲米其林餐廳歷練，並曾於五星飯店搭檔擁有絕佳默契，首度踏上亞洲高端市場，這次端出的手路菜讓人期待，不僅翻玩義大利經典菜色，結合台式食材端出擺盤講究又美味的料理。

新菜單特選和牛、prime菲力、龍蝦與宜蘭豪野鴨胸等頂級食材入菜，並提供單點及套餐選項，並推出CP值高的午間套餐，為週一至週五限定三道式套餐，每位1,880元+10%；四道式套餐為每位2,680元+10%，五道式套餐為3,080元+10%，另有Pizza、義大利麵、燉飯等多道佳餚及點心可單點。

新菜單開胃菜首推7分熟的奶油台灣龍蝦佐塔塔醬，以油淋的方式將龍蝦慢慢淋熟，醬汁選用台灣龍蝦製成龍蝦高湯加入奶油製成；炭烤和牛牛舌更是入口即化，選用澳洲和牛以醬油、月桂葉與黑胡椒粒小火慢煮，切成塊後乾煎至表面酥脆，搭配生蠔美乃滋十分濃郁鮮美；海螯蝦麵餃以小籠包為靈感，麵餃內餡為乾煎至7分熟的台灣角蝦塊，最後淋上濃縮龍蝦高湯及椰子香茅醬，充滿異國風情。

主菜部分不能錯過主廚選用prime 菲力先舒肥50分鐘再以炭火炙烤而成，煙燻宜蘭鴨胸以低溫熟成兩天後煙燻20分鐘鎖住香氣，內餡燉菜為日本茄子、洋蔥、櫻桃番茄、橄欖、酸豆與蕃茄醬汁炒香製成。

現任主廚艾曼紐來自威尼斯，雖不到30歲已先後在雪梨一帽〈Baccomatto Osteria〉餐廳、奧克蘭三帽餐廳〈Clooney Restaurant〉及巴塞隆納米其林一星餐廳 〈AÜRT〉歷練，除了主菜以外，更帶來道地的家鄉甜點提拉米蘇，口感綿密甜而不膩，裡面沒有加上威士忌，是一款適合大人小孩的甜點。

Bencotto冬季新菜單。(影/台灣英文新聞_Lyla Liu)