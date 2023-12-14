日駐台新任代表片山和之：日本歡迎台灣加入CPTPP 雙方持續努力合作

新任日本駐台代表片山和之今天(14日) 出席就任酒會時表示，台海和平穩定對國際社會而言不可或缺，台灣是日本重要經濟夥伴，擁有的半導體產業在全球供應鏈有重要地位，讓世界意識到台灣重要性，日本歡迎台灣加入CPTPP，雙方將為此持續努力合作。

「日本台灣交流協會台北事務所片山和之代表就任酒會」儀式14日下午在台北登場，日本駐台代表片山和之（圖）致詞盼在任期內加深台日關係。中央社

日本台灣交流協會台北事務所下午舉辦「片山和之代表就任酒會」，行政院副院長鄭文燦、外交部次長陳立國、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、民進黨總統參選人賴清德競總決策委員會召集人邱義仁、國民黨國際部主任黃介正、民眾黨秘書長周台竹等人出席。

片山和之致詞時先以台語問候「大家好」，他表示，在日本外務省工作40多年，曾在美國、中國、比利時、馬來西亞、秘魯工作，非常幸運有機會在與日本有深厚密切關係的台灣工作。

他指出，1986年在美讀碩士時，那是台灣民主化啟動的一年，他以台灣民主化為題寫下碩士論文，30多年過去了，台灣民主也經歷多次選舉，發展更加全面，台海的和平穩定，對日本等國際社會而言不可或缺。

片山和之說，疫情期間，台灣經濟穩定，半導體產業更在全球供應鏈有著重要地位，讓世界意識到台灣的重要性，台灣是日本重要的經濟夥伴，日本歡迎台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），雙方將為此持續努力合作。

談及來台使命，片山和之強調，希望讓更多年輕世代對日本感興趣，增加日本與台灣的交流與認識、保障日本遊客與企業的安全，以及進一步認識台灣社會與文化，增加知識的深度與廣度。

中央社引述鄭文燦表示，片山和之外交經驗豐富、中文流利，長年對台灣表達關心，而台日去年雙邊貿易總額達882億美元，創歷史新高，政界交流密切，希望片山和之支持台灣加入CPTPP等國際空間。

蘇嘉全說，台日在經濟、安全領域密切交流，期待雙方合作更上層樓，並引用電影語錄「世界這麼大，人生這麼長，總會有這麼一個人，讓你想要溫柔地對待」，希望片山和之除了溫柔地對待日本，也能溫柔地對待台灣。

總統蔡英文11日曾接見新任日本駐台代表片山和之，期待台日友好關係開啟新篇章。片山和之留學美國的碩士論文即以「台灣民主化」為題，他說，明年1月台灣大選，他能來台赴任，體驗台灣民主，是「命運的安排」。

蔡總統11日上午在總統府接見日本台灣交流協會台北事務所新任代表片山和之，蔡總統說，片山和之有豐富的駐外經驗，對台灣也很熟悉，留學美國時曾以台灣民主化為題研究，相信他派駐台灣後，能更深入了解台灣民主成果。

總統蔡英文（右）12月11日在總統府接見日本台灣交流協會台北事務所新任代表片山和之（左），兩人握手致意。中央社

蔡總統說，民主自由是台日共享價值，維護印太和平穩定是台日共同使命；她要感謝日本政府對台海和平的堅定支持。

蔡總統表示，台灣有能力也有意願參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際或區域性組織，期待未來在片山和之的支持下，台日持續深化經貿夥伴關係，一起為印太區域繁榮發展貢獻心力。

片山和之當天全程以中文致詞，他表示，在日本外務省工作40多年，曾在美國、中國、比利時、馬來西亞工作，後來出任日本駐秘魯大使約3年，他非常幸運、也很高興有機會在與日本有深厚密切關係的台灣工作。

片山和之說，過去曾來台灣出差、旅遊5次，上次來台灣出差是2006年，十幾年來台灣有很大變化，他應該努力趕上台灣變化，親自了解感受一下這個美麗寶島。

他指出，1986年在美讀碩士時，當年民進黨成立，那是台灣民主化啟動、值得紀念的一年，他以台灣民主化為題寫下碩士論文，35年多過去了，台灣民主也經歷多次選舉，發展更加全面，明年1月13日將舉行總統立委選舉，他能來台灣赴任，體驗台灣民主經驗，看到台灣民主怎樣運行，他非常高興，也覺得「這是一種命運的安排」。

片山和之表示，台日是非常重要夥伴，有共同價值觀；對抗自然災害、新冠病毒，互相幫助，形成善的循環；台灣海峽和平穩定，不管對台灣或是日本在內的國際社會的穩定，都至關重要。

他認為，未來日台關係要靠年輕一代，他聽說日本高中樂旗隊連續2年參加雙十慶祝活動，最近橘高校樂隊又到台灣；他意識到，有責任讓日台關係與友誼更廣更深，他會努力讓更多台灣人了解日本重要性，也要讓更多日本人了解台灣重要性，加強雙邊關係。