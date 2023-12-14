南韓與荷蘭宣布成為「半導體同盟」　三星、SK海力士與ASML簽署MOU

南韓總統尹錫悅正於荷蘭進行訪問，望能加強半導體競爭力，他在當地時間13日結束首腦會談後，南韓宣布與荷蘭成為「半導體同盟」。

韓聯社報導，尹錫悅與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）於13日舉行首腦會談，並且簽署了包含「半導體同盟」（Semiconductor alliance）在內的共同聲明，其核心在於兩國共同克服半導體供應危機的合作關係。

尹錫悅表示，為了維持半導體超差距，兩國將共同討論、解決重要的科學技術問題，緊密共享資訊。

報導指出，這意味著南韓距離形成連接設計、材料、零件、設備、整個製造週期的全球半導體供應鏈聯盟又靠進了一步。為了供應鏈的穩定，尹錫悅與美國、日本建立緊密的合作體系，荷蘭將會是核心合作國家之一。

荷蘭擁有世界第一大半導體設備企業艾司摩爾（ASML），這對於材料和設備相對較弱的南韓來說，將會是個不可或缺的合作對象。

另外，尹錫悅在12日至ASML總部進行參觀，三星會長李在鎔與SK海力士會長崔泰源也一起同行，此行三星、SK海力士皆與ASML簽屬合作備忘錄。

合作備忘錄包含，三星與ASML將共同投資約1兆韓元（約新台幣250億）在南韓設立研究機構，開發新一代極紫外光設備；ASML與SK海力士將合作，研發回收極紫外光曝光機使用的氫氣時，如何減少能源消耗。

尹錫悅辦公室也表示，ASML將投資1.81億美元，在南韓建造一條新的生產線。