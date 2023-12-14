中華電信捷報頻傳再獲國際權威OPENSIGNAL認證5G三冠王

中華電信行動網路再獲國際權威機構認證肯定！繼近期（11月） 榮獲SPEEDTEST®5G遊戲體驗、5G涵蓋、 5G網速第一名大獎肯定後，OPENSIGNAL 12月最新公布的「台灣行動網路體驗報告」， 中華電信一舉獨獲5G涵蓋、5G上傳/下載網速、整體行動涵蓋、 整體上傳/下載網速等6項冠軍，及5G遊戲體驗、 5G即時影音體驗、整體影音與整體即時影音體驗等4項並列冠軍， 合計共獲得10項冠軍，為國內獲最多項冠軍之業者！ 亦是國內唯一連續榮獲2個國際權威機構雙重認證的5G遊戲體驗、 5G涵蓋、5G網速三冠王，再次驗證中華電信的行動用戶體驗( 遊戲、影音)、涵蓋與網速是台灣NO.1， 中華電信絕對是客戶的最佳選擇。

在「行動涵蓋」與「行動網速」部分，中華電信獨獲「5G涵蓋」、 「整體行動涵蓋」、「5G下載、上傳網速」及「整體下載、 上傳網速」等6項冠軍，「5G下載、上傳網速」 更連續獨獲3年冠軍， 顯示中華電信充分運用其所擁有的台灣行動寬頻主流頻段Sub 6GHz 下290MHz最大可使用頻寬及最大連續頻寬優勢， 且積極投入建設，設置全台最多的行動基地台， 成為公認行動網路最大容量、最大涵蓋之電信業者；此外， 中華電信目前擁有最具發展潛力、 可擴充連續的28GHz頻寬空間，可供未來5G及衛星發展使用， 公司有信心且用心提供客戶最優質的行動網路， 讓客戶盡情享受行動飆網樂趣。

中華電信郭水義董事長表示：「 很榮幸再次榮獲國際權威測速機構的肯定， 中華電信做為台灣電信龍頭及數位生態系賦能者的領導品牌， 對於網路及服務品質絕不妥協，我們具備最堅強的網路優勢， 同時積極投入研發、導入最新的電信技術， 為客戶打造高品質的通訊環境， 讓客戶享受最優質有感的行動服務體驗。」

中華電信執行副總經理暨網路技術分公司總經理簡志誠表示：「 中華電信已多次榮獲國際評比權威機構肯定， 此次榮獲OPENSIGNAL台灣5G遊戲體驗、5G網速、 5G涵蓋三冠王等多項殊榮， 充分驗證中華電信絕對是全台5G第一名！」

中華電信強調，將持續秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，以廣、 深、厚三個面向強化5G網路建設， 運用最大連續頻寬及全台最大主流頻寬資源優勢， 並結合電信與科技開發各類創新應用，持續為客戶創新創價， 讓客戶盡情享受便利的智慧生活！