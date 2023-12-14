北富銀攜手弘道基金會推廣高齡防詐與資產保護　共創高齡友善社會

台北富邦銀行致力高齡金融友善，今年擴大與弘道老人福利基金會(下稱「弘道基金會」)合作，攜手共同強化高齡金融剝削防範及老後資產保護相關金融教育，預計12/15、12/22、12/29連續三週的星期五，由北富銀信託專家陳秋蘭資深協理於「一起道老」Podcast分享「樂齡族必知信託」、「如何規劃好的安養信託」、「如何運用保險金信託」，透過淺白易懂的解說，協助高齡長者及其家屬認識信託，靈活使用此工具保障老後生活，以落實普惠金融，共創高齡友善社會。
隨著台灣邁向高齡化，預計2025年將迎來超高齡社會，北富銀本著金融專業，超前佈建高齡友善環境，不僅設計多樣符合高齡需求的金融商品，包括安養信託、保單活化、小額終老保險等，亦積極串聯各界資源，共同引領社會大眾重視高齡議題。北富銀連2年贊助「銀響力新聞獎」，並與弘道基金會合力進行「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」調查，透過量化問卷了解50-64歲熟齡族對退休金、金融及保險觀念、購買行為、現有及未來金融服務的看法，並於2023年2月公開分享調查結果，作為規劃高齡友善政策及服務的參考。
調查結果發現，80%熟齡族選購金融商品時會閱讀契約條款，但礙於資訊太多、內容複雜、字小，僅23%表示可完全理解契約條款，且熟齡族在金融服務的認知度及使用度落差很大，例如安養信託普遍為此族群所知，但實際運用的人有限。為了優化熟齡族金融服務痛點，北富銀從「分行服務」、「金融教育」、「友善DNA」三面向著手，並與弘道基金會深度合作，藉助其長年關注高齡需求、與長者互動的經驗，打造貼合高齡所需的金融環境與服務。
北富銀全台179家分行皆設有「樂齡專櫃」，並備有老花眼鏡、輪椅、業務溝通圖卡等輔具，讓高齡客戶更有效率、舒適地辦理金融業務，以及應用「存款開戶流程易讀版」，以較大文字、更多圖示說明開戶申辦流程及注意事項，減輕高齡閱讀與理解障礙。此外，分行搭配「高齡評量表」強化行員友善意識，經由長者關懷與觀察，完善高齡保護的售前售後控管措施。2023年6月，有鑑於國內65歲以上長者的失智症盛行率依年齡呈倍增趨勢，北富銀新訂「失智友善服務指引」並進行教育訓練，引導分行行員辨識失智徵兆及正確服務失智長者。
金融教育部分，北富銀積極跨界合作，將金融職能結合馬偕紀念醫院的醫療專業、弘道基金會的高齡服務專長，開發「富足人生」桌遊，玩法類似大富翁，透過抽卡牌或任務，介紹金融知識、認識金融剝削、常見詐騙手法等，達到普及高齡金融教育的目的；而桌遊也置入失智認知評估測試，在遊戲過程中可觀察長者認知能力，提早預防失智，亦符合「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」中對觀察高齡者所需之要求。2023年，北富銀與弘道基金會積極推廣桌遊，除了舉辦12場分行活動，近百位客戶參與，亦深入鄉里舉辦23場社區活動，610位長者共襄盛舉，廣獲玩家好評。此外，雙邊協力放送Podcast節目，運用媒體快速傳播的特性，推進高齡預防金融剝削及資產保護知識的普及。
為提升高齡客戶服務品質，北富銀同步建立內部友善DNA。自2022年起，推出跨世代對話、與聽損長者溝通等主題的教育訓練影片，增加同仁對銀髮族的同理心，學習符合銀髮族所需的服務方式，完訓人數逾2,700人；同年舉辦多場「彭祖仿老體驗」，藉著穿戴模擬老化裝備感受銀髮族日常生活的不便及表達的難處，訓練換位思考的能力。2023年持續深化行員仿老、服務失智長者的教育訓練，並將相關課程納入新人訓練必修課程，為友善DNA文化奠定更穩固的根基。
北富銀秉持「誠信、親切、專業、創新」核心價值，以保障民眾金融權益為使命，落實公平待客原則，多年來投入資源發展具社會使命與價值的金融服務。未來北富銀將持續發揮本業所長，串聯各界力量，一起為高齡長者打造更便利、安全、貼心、友善的金融環境與服務，實踐聯合國永續發展目標SDG 3促進健康與福祉、SDG 4優質教育、SDG 10減少不平等。
台北富邦銀行與馬偕紀念醫院、弘道基金會開發「富足人生」桌遊，透過遊戲介紹金融知識、認識金融剝削與常見詐騙手法，今年初迄今已舉辦35場分行及社區桌遊活動，廣獲高齡長者好評。（圖／富邦金控）