北富銀攜手弘道基金會推廣高齡防詐與資產保護　共創高齡友善社會

台北富邦銀行致力高齡金融友善，今年擴大與弘道老人福利基金會( 下稱「弘道基金會」)合作，攜手共同強化高齡金融剝削防範及老後 資產保護相關金融教育，預計12/15、12/22、12/29 連續三週的星期五，由北富銀信託專家陳秋蘭資深協理於「 一起道老」Podcast分享「樂齡族必知信託」、「 如何規劃好的安養信託」、「如何運用保險金信託」， 透過淺白易懂的解說，協助高齡長者及其家屬認識信託， 靈活使用此工具保障老後生活，以落實普惠金融， 共創高齡友善社會。

隨著台灣邁向高齡化，預計2025年將迎來超高齡社會， 北富銀本著金融專業，超前佈建高齡友善環境， 不僅設計多樣符合高齡需求的金融商品，包括安養信託、保單活化、 小額終老保險等，亦積極串聯各界資源， 共同引領社會大眾重視高齡議題。北富銀連2年贊助「 銀響力新聞獎」，並與弘道基金會合力進行「樂齡金安心-經濟安全 未來趨勢」調查，透過量化問卷了解50-64歲熟齡族對退休金、 金融及保險觀念、購買行為、現有及未來金融服務的看法，並於20 23年2月公開分享調查結果， 作為規劃高齡友善政策及服務的參考。

調查結果發現，80%熟齡族選購金融商品時會閱讀契約條款， 但礙於資訊太多、內容複雜、字小，僅23%表示可完全理解契約條 款，且熟齡族在金融服務的認知度及使用度落差很大， 例如安養信託普遍為此族群所知，但實際運用的人有限。 為了優化熟齡族金融服務痛點，北富銀從「分行服務」、「 金融教育」、「友善DNA」三面向著手， 並與弘道基金會深度合作，藉助其長年關注高齡需求、 與長者互動的經驗，打造貼合高齡所需的金融環境與服務。

北富銀全台179家分行皆設有「樂齡專櫃」，並備有老花眼鏡、 輪椅、業務溝通圖卡等輔具，讓高齡客戶更有效率、 舒適地辦理金融業務，以及應用「存款開戶流程易讀版」， 以較大文字、更多圖示說明開戶申辦流程及注意事項， 減輕高齡閱讀與理解障礙。此外，分行搭配「高齡評量表」 強化行員友善意識，經由長者關懷與觀察， 完善高齡保護的售前售後控管措施。2023年6月，有鑑於國內6 5歲以上長者的失智症盛行率依年齡呈倍增趨勢，北富銀新訂「 失智友善服務指引」並進行教育訓練， 引導分行行員辨識失智徵兆及正確服務失智長者。

金融教育部分，北富銀積極跨界合作， 將金融職能結合馬偕紀念醫院的醫療專業、 弘道基金會的高齡服務專長，開發「富足人生」桌遊， 玩法類似大富翁，透過抽卡牌或任務，介紹金融知識、 認識金融剝削、常見詐騙手法等，達到普及高齡金融教育的目的； 而桌遊也置入失智認知評估測試， 在遊戲過程中可觀察長者認知能力，提早預防失智，亦符合「 銀行業公平對待高齡客戶自律規範」中對觀察高齡者所需之要求。2 023年，北富銀與弘道基金會積極推廣桌遊，除了舉辦12場分行 活動，近百位客戶參與，亦深入鄉里舉辦23場社區活動，610位 長者共襄盛舉，廣獲玩家好評。此外，雙邊協力放送Podcast 節目，運用媒體快速傳播的特性， 推進高齡預防金融剝削及資產保護知識的普及。

為提升高齡客戶服務品質，北富銀同步建立內部友善DNA。自20 22年起，推出跨世代對話、 與聽損長者溝通等主題的教育訓練影片， 增加同仁對銀髮族的同理心，學習符合銀髮族所需的服務方式， 完訓人數逾2,700人；同年舉辦多場「彭祖仿老體驗」， 藉著穿戴模擬老化裝備感受銀髮族日常生活的不便及表達的難處， 訓練換位思考的能力。2023年持續深化行員仿老、 服務失智長者的教育訓練，並將相關課程納入新人訓練必修課程， 為友善DNA文化奠定更穩固的根基。

北富銀秉持「誠信、親切、專業、創新」核心價值， 以保障民眾金融權益為使命，落實公平待客原則， 多年來投入資源發展具社會使命與價值的金融服務。 未來北富銀將持續發揮本業所長，串聯各界力量， 一起為高齡長者打造更便利、安全、貼心、友善的金融環境與服務， 實踐聯合國永續發展目標SDG 3促進健康與福祉、SDG 4優質教育、SDG 10減少不平等。





台北富邦銀行與馬偕紀念醫院、弘道基金會開發「富足人生」 桌遊，透過遊戲介紹金融知識、認識金融剝削與常見詐騙手法， 今年初迄今已舉辦35場分行及社區桌遊活動，廣獲高齡長者好評。（圖／富邦金控）