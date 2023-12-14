新北雲端智慧科技中心獲卓越獎　六都唯一 數位績優獲獎數全國第一

教育部日前頒獎表揚推動數位學習績優團隊、 學校與人員，新北市雲端智慧科技中心「數位學習推動辦公室」 榮獲卓越獎，為六都唯一；仁愛國小獲績優學校卓越獎、 崇林國中獲績優學校領航獎；7位老師獲績優人員獎；績優教案共計 9件獲獎，獲獎數全國最多，顯見新北市推動數位學習成果豐碩！

新北市全力推動數位學習，由雲端智慧科技中心扎實規劃， 提前達成關鍵績效指標，每年辦理近千場的教師研習， 首創智慧學習輔導小組攜手四大平臺培育上千位種子教師， 提升教師數位教學素養；推動數位社群，拔尖扶弱， 除了教師及校長社群， 同時建立九大分區社群每月召開月例會由分區承辦即時解決各校問題 ，攜手22間典範學校共創數位學習圈，辦理公開授課， 分享擴散數位學習應用實例。

新北市教育局「Google for Education 推廣辦公室」召集人施信源老師，榮獲績優人員特優獎， 施信源老師表示，數位教學最重要的是讓學生學習更有動力， 並解決差異化的問題。因此，長期以來專注在教學上融入，運用「 親師生平臺」、「教育資料平臺」、「校園通APP」等新科技， 讓學生有更深入的互動與體驗學習，提高學習效益。

仁愛國小獲得數位績優學校卓越獎、及績優人員卓越獎-資訊組長賴 新田。校長陳志哲表示：數位學習不僅提供各領域精緻化的教學， 提升學習成效，學生成為教室中的主人， 更落實科技輔助自主學習的核心素養；再者，透過線上視訊的交流， 也讓國際教育來得更容易了。學校扮演著科技與教學者的橋樑， 讓科技可以妥適的被運用在教學中，在面對未來的教育方向， 更堅定了科技輔助教學的重要。

教育局表示，新北市「親師生平臺」榮獲2023雲端物聯網創新獎 ，為全國唯一榮獲此獎項的教育單位，獨有的「親師生平臺」及「 教育資料平臺」更是數位學習最重要的助手，只要1個帳號就能使用 130個學習資源，並將學習數據匯入「教育資料平臺」， 進行政策分析，逐步邁向「數據治理」城市。 新北市持續推動數位學習，打造數位學習友善環境， 讓教師數位教學成果及學生學習成效能夠實際提升，並鼓勵師生們「 邁向新科技擁抱新學習」。

新北9件績優教案於教育科技展授獎及公開發表。（圖／新北市教育局）