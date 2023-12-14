臺灣期貨交易所與長庚大學攜手共建期貨人工智慧實驗室　

為促進學術界與實務界的緊密交流， 深化期貨市場的學術研究並推廣校園期貨教育， 臺灣期貨交易所與長庚大學於今(112)年建立合作關係。 期交所捐贈「期貨人工智慧實驗室」予長庚大學管理學院， 以提供該校師生運用最新電腦技術進行期貨及選擇權相關的學術研究 ，並於今年12月14日上午舉行揭牌儀式，由期交所周總經理、 長庚大學湯校長、管理學院詹代理院長及其他與會貴賓一同恭賀實驗 室落成，同時雙方更持續致力於校園內推動期貨教育。

長庚大學湯明哲校長對於期交所捐贈實驗室致上誠摯感謝。認為期交 所的捐助提供了高品質的數據，提昇教學及研究環境品質，並希冀在 具備硬體的同時也能具備軟體的實力，進而厚植國內金融市場人才， 並期許培育之人才能使未來金融市場發展有更進一步提升。最後， 期待和期交所能持續保持良好互動，傳遞衍生性金融商品知識， 並推動期貨教育且鼓勵學生跨領域投入相關研究，以培養具備世界舞 台競爭力的新金融人才。

期交所總經理周建隆表示，永續發展是期交所重要的目標， 推展教育是其中的一環，我們除了舉辦全國性大專院校競賽外， 還有和國內優質學校建立合作關係，讓學術界和實務界能緊密交流。 衍生性商品研究與數理及電腦技術密切相關， 感到榮幸期交所能出一份心力協助長庚大學成立人工智慧實驗室。周 總經理強調，該實驗室的設立將造福未來眾多的年輕學子， 並在臺灣期貨市場蓬勃發展以及結合金融與科技領域下， 長庚大學所產出的相關研究成果亦可為期交所提供有力參考， 促使整體期貨市場的發展更為健全。並進一步表示，透過本次合作， 期交所與長庚大學於學期中安排以期貨或選擇權為主題的課程以及學 術發表，將有效提升學生對期貨及選擇權商品的瞭解， 培養正確的交易觀念與風險意識。

人工智慧實驗室的設立透過結合期交所與長庚大學數位金融科技系雙 方之優勢，創造雙贏機會。一方面，有助於培養校園內與期貨、 選擇權等衍生性金融商品相關的人才；另一方面， 透過學術最新的金融資產定價及避險參數計算、人工智慧研究、 大數據分析、資料建模等專業知識的研究， 期望能透過產學合作有效銜接學用， 為實體臺灣期貨市場及學術領域帶來更多有價值的貢獻。

臺灣期貨交易所承諾將持續致力於打造更為優質的期貨交易環境， 並響應今年推出的企業識別標語「TAIFEX Cares」，以關心、愛心和用心的精神，持續對校園、 社會及環境作出積極的貢獻。 期交所期待未來能與更多學校建立合作交流關係， 以推動臺灣金融知識教育更深入的紮根，實踐企業社會責任， 實踐永續金融願景。