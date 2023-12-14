跟進Fed 央行利率連3凍 今年經濟成長率下修至1.4%

中央銀行今（14）日舉行第4季理監事會議，決議利率維持不變，預估今年經濟成長率下修至1.4%，明年經濟成長率為3.12%。

美國聯準會（Fed）今年最後一次利率決策會議結果出爐，不只利率維持不變，更暗示明年至少降息3次。

根據台灣央行今天舉行第4季理監事會議結果，綜合國內外經濟金融情勢，考量本年國內通膨率較上年緩步回降，且明年通膨率可望續降至2%左右；此外，預估明年國內產出缺口續呈負值，加以明年全球經濟降溫，且前景仍面臨諸多風險，可能進一步影響國內經濟復甦力道。

央行表示，維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展，央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%。

在國內經濟金融情勢，近月全球終端需求持續不振，惟人工智慧等新興科技應用加速推展，挹注台灣出口動能。內需方面，疫後國人旅遊、餐飲需求熱絡，民間消費穩健成長；惟資本設備進口續呈負成長，民間投資仍疲，預估今年經濟成長率下修至1.4%。

此外，國際機構預期全球商品貿易成長回溫，且新興科技應用商機持續擴展，可望推升台灣出口及民間投資動能；加以民間消費將溫和成長，政府支出亦續增加，並考量本年基期較低，預測明年經濟成長率升為3.12%。