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誠品松菸1/20接棒24小時書店 書量增3倍、3間咖啡店進駐

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/14 16:55
誠品信義店即將於平安夜熄燈，「誠品松菸」3樓書店將於1月20日起接棒24小時營運。（圖／誠品）

誠品信義店即將於平安夜熄燈，「誠品松菸」3樓書店將於1月20日起接棒24小時營運。（圖／誠品）

誠品信義店即將於平安夜熄燈，誠品今（14）日宣布，「誠品松菸」3樓書店將於1月20日起接棒24小時營運，誠品南西5樓書店則扛起代班的職責連續28天不打烊，另有深夜6小時電影馬拉松。

因租約到期，乘載18年的記憶的誠品信義店將於12月24日平安夜晚間10時謝幕熄燈，誠品今天宣布，「誠品生活松菸」3樓書店將於1月20日起接棒24小時營運，書量將擴增3倍、品項逾10萬種，等同敦南書店規模，也有大面窗景可飽覽天光雲影。

誠品指出，松菸店位於書店裡的「誠品音樂館」仍是全台唯一24小時唱片行，兒童館、文具館、COOKING STUDIO等空間也將在松菸店經典呈現。

屆時日本和紙膠帶「mt」母公司（KAMOI加工紙）100週年紀念海外獨家特展將同步開展，馳名國際的「Ten Thousand Coffee」、台灣原創「成真咖啡ComeTrue CAFE」、「eslite café」等3大咖啡品牌也將入駐「誠品生活松菸」。

此外，誠品表示，在新24小時書店「誠品松菸」完成改裝開幕前，由先前呼聲很高的「誠品南西」來代班24小時書店，將會連續28天不打烊，並提供深夜6小時電影馬拉松，包含科幻經典《回到未來》系列三部曲，波蘭導演奇士勞斯基名作《藍白紅三部曲》等經典電影。12月24日首個代班日晚上，還有民生電氣精彩DJ秀。
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更新時間 : 2023-12-14 17:14 GMT+08:00

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