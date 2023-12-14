牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看

秋冬為呼吸道疾病的高峰期，若不慎感染感冒，不僅流鼻涕、咳嗽、全身痠痛、頭痛、無力以外，甚至有部分人會出現牙痛的情形，難道這也是感冒引起的症狀？這時候該預約牙醫嗎？對此，牙醫師表示，當鼻塞和鼻竇受壓時，便可能產生牙痛，此時只要多觀察幾天，一般症況多會緩解，反之，若狀況持續，才需要前往牙醫診所就醫。

為什麼生病時會牙痛？國外健康網站WELL+GOOD引述牙醫師Danny Snyder的說法，當生病時，所謂的體內發炎，遭到侵襲的部位會出現紅腫、疼痛或發燒等症狀，為了消滅病毒或細菌，體內白血球會增加，與入侵異物展開一場廝殺。

至於牙齒（或牙齦）疼痛也是體內發炎的症狀之一，鼻竇腔位於人的頭顱，在頭骨之間、鼻腔周圍的顱骨與臉骨之內，特別是鼻腔周圍的鼻竇非常靠近牙齒和上顎，當鼻竇發炎時，可能會壓迫牙齒，導致疼痛和抽痛。

所謂牙痛不是病，痛起來要命，尤其是莫名的牙痛特易令人沮喪。Danny Snyder說，因感冒引發的牙痛雖然不舒服，但不會對口腔健康造成長期的負面影響，只是身體的免疫系統正在努力工作的一個表徵。一般來說等到身體痊癒後，牙痛情形也會瞬間消失。另外，他也提供一些方法來緩解因生病而造成的牙痛狀況。