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牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/14 15:54
牙齒檢查示意圖。（圖／pixabay）

牙齒檢查示意圖。（圖／pixabay）

秋冬為呼吸道疾病的高峰期，若不慎感染感冒，不僅流鼻涕、咳嗽、全身痠痛、頭痛、無力以外，甚至有部分人會出現牙痛的情形，難道這也是感冒引起的症狀？這時候該預約牙醫嗎？對此，牙醫師表示，當鼻塞和鼻竇受壓時，便可能產生牙痛，此時只要多觀察幾天，一般症況多會緩解，反之，若狀況持續，才需要前往牙醫診所就醫。

為什麼生病時會牙痛？國外健康網站WELL+GOOD引述牙醫師Danny Snyder的說法，當生病時，所謂的體內發炎，遭到侵襲的部位會出現紅腫、疼痛或發燒等症狀，為了消滅病毒或細菌，體內白血球會增加，與入侵異物展開一場廝殺。

至於牙齒（或牙齦）疼痛也是體內發炎的症狀之一，鼻竇腔位於人的頭顱，在頭骨之間、鼻腔周圍的顱骨與臉骨之內，特別是鼻腔周圍的鼻竇非常靠近牙齒和上顎，當鼻竇發炎時，可能會壓迫牙齒，導致疼痛和抽痛。

所謂牙痛不是病，痛起來要命，尤其是莫名的牙痛特易令人沮喪。Danny Snyder說，因感冒引發的牙痛雖然不舒服，但不會對口腔健康造成長期的負面影響，只是身體的免疫系統正在努力工作的一個表徵。一般來說等到身體痊癒後，牙痛情形也會瞬間消失。另外，他也提供一些方法來緩解因生病而造成的牙痛狀況。

  1. 多喝水
    多喝水不僅補充體內水分，特別是身體出現發燒、出汗等水分流失的情形時，也有排走體內毒素的作用。此外，口乾會使牙齒和口腔組織乾燥，更容易引起疼痛，長期下來還會可能出現口臭、軟組織病變、蛀牙和牙齦疾病等不良後果。
  2. 使用不含酒精的漱口水
    含酒精的漱口水會刺激口腔，引發更多不適感，且酒精還具有乾燥作用，會使家口乾情形。
  3. 服用非處方止痛藥
    非處方藥對乙醯氨基酚或布洛芬有助於止痛和退燒，兩者還能夠抑制前列腺素合成，亦可阻斷前列腺素的作用，前列腺素與疼痛、發炎和發燒有關，因此依照個人狀況選擇適合的藥物，並確保遵循藥單上的說明和劑量來服用。
  4. 保持良好的口腔衛生習慣
    生病時很難受，可能會因此忽略刷牙和使用牙線等衛生習慣，但這時候的預防性護理依然重要，否則當病好時，可能會因為一時的疏忽而影響口腔健康。
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更新時間 : 2023-12-14 17:13 GMT+08:00

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