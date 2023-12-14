台灣王品集團大型尾牙席開1100桌　第二代亮相暗示接班？陳正輝：「我沒那麼早退休」

王品集團今天(14日) 中午舉辦大型尾牙，在南港展覽館席開1100桌，全台幾乎所有門店公休一日，萬名員工共赴尾牙；此外王品董事長陳正輝的二女兒，今年選出的新任董事陳渝媃，也在今天的尾牙首度亮相。

(圖/王品集團官方臉書)

王品集團今天舉行5年一度的大型尾牙，恰逢王品創立30週年，加上營收、獲利屢創新高，王品大方斥資重金包下南港展覽館一館兩個樓層，席開1100桌，今天估計有超過萬名員工共赴尾牙，會中並有玖壹壹、告五人等樂團開唱。

王品表示，今年將豪發超過3000個獎項給員工抽獎，總獎金達新台幣千萬元，金額是歷年來最高，整場尾牙花費，包含抽獎活動、外燴、接駁交通等成本，估計約新台幣上億元。

根據中央社，2023年是王品集團創立滿30週年，集團營收、每股獲利、市值力拚成為台股餐飲類股「三冠王」，累計前11個月合併營收202.3億元，年增22.4%，成功突破200億元，不但改寫集團歷史紀錄，也是台灣首個突破營收200億元大關的連鎖直營餐飲集團。

王品集團表示，除了百貨商場8個門店，其餘全台門店公休一日，員工也可以好好休息吃飯，同時也邀請今年6月改選的新任董事出席。

由於王品今年董事改選選出的新任董事樂恆投資公司代表人為陳渝媃，正是董事長陳正輝的二女兒，這也是集團董事會首度出現二代進駐，讓外界猜測是為未來接班布局。

王品董事長陳正輝（右）的二女兒「王品公主」陳渝媃（左），今年以王品大股東樂恆公司法人代表的身分進入董事會，12月14日並首度出席集團30週年的尾牙。中央社

不過陳正輝今天被問及何時交棒時笑說，「我沒那麼早退休」。女兒進入董事會是為穩定經營權，會把整個接班團隊建立起來，讓王品永續經營。

陳渝媃今年29歲，畢業於美國賓州州立大學，擁有供應鏈管理與商業心理學雙主修的學位，並副修日文和大數據管理，曾在上海IKEA工作4年，負責市場部會員管理業務。

她表示，王品是依賴專業治理的公司，會尊重專業經營團隊，自己也還有很多要學習的地方。

陳正輝表示，女兒對餐飲業不是很陌生，畢竟從小都跟著他巡店，進入董事會最大的目的是為穩定經營權，主要是股權傳承、在董事會學習，以便熟悉狀況。

王品集團今年營收已首度突破200億元，董事長陳正輝表示，台灣內需續旺，明年業績會更好，集團將挑戰5年營收300億元目標；在中國王品會持續展店，但腳步會謹慎。

今天王品尾牙是由新天地餐飲承包，動員近百位廚師，和420位服務人員。