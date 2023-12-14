【台海戰爭】中國的阿基里斯腱──印度洋

關於中國犯台有多種假想，除了環太平洋國家的牽制、美國聯合盟友的經濟制裁，路透分析指，印度洋可能成為中國的一大罩門，不僅扼住石油供應，也是軍事封鎖要道。

中國印度洋航運現況

每天約有 60 艘滿載的油輪來回往復波斯灣與中國港口，中國泰半石油來自此一水道。當這些油輪，以及許多前往中國的巴西與非洲船隻，穿越印度洋時，卻進入了美國宰制的海上戰區。

軍事專家透露，若中國與台灣爆發戰爭，或釀成其他東亞衝突，印度洋或可成為攻擊中國弱點的切入點。澳洲國立大學安全學者 David Brewster 表示，若大戰爆發，此處的中國油輪相當危險，解放軍戰艦也缺乏空中支援或軍事基地設施可依賴。

騷擾、攔截甚至封鎖中國航運都是可能選項，如此便能迫使中國不得不分出力來，派遣軍艦前往區域護航。若戰爭全面爆發，奪下足以乘載 200 萬桶油的油輪，無論是將之擊沉或收為己用，無疑是一大戰績，足可危及敵方的經濟命脈。中國在考量相關風險後，或會對武力犯台三思再三思。

截至今年 11 月，中國共進口了 5 億 1,565 萬噸原油，平均每天 1,127 萬桶，年增 12.1%。美國五角大廈估計，中國的石油與天然氣進口，62% 取道麻六甲海峽與南海，都是印度洋的重要水道。另，用於飼料的大豆，部分也得從印度洋此一水路輸入。

中國在印度洋的軍事防禦

中國雖有龐大的軍事衛星網絡，但若要在印度洋部署海上行動，卻只有一處軍事基地，且缺乏能抵禦海陸攻擊的空中掩護。

美國國防部在 10 月公布的中國軍力報告中指出，中國在印度洋周邊有 11 處「潛在」基地，部分位在巴基斯坦、坦尚尼亞、斯里蘭卡，反映出習近平一帶一路倡議所能獲得的好處。但這些地點均未派駐解放軍，也不曾聽聞保證在戰時提供中國軍方使用。

中國在西印度洋邊陲雖有非洲吉布地一處海外軍事基地，於 2017 年設立，駐兵 400 名海軍陸戰隊，但該基地並無飛機場，且猛虎環伺，有 7 處外國軍事設施，包括美國、法國與英國。

相較之下，美國自冷戰時期至今的長期部署，在印度洋投射的軍力非是中國可比擬。除了有駐紮巴林的美國第五艦隊，總部設在日本的第七艦隊也會駛至英屬印度洋領地迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）。該島建有可供長程轟炸機起降的跑道，以及可讓美國航空母艦停泊的潟湖。

往東看，澳洲也已加強 P-8 海神式海上巡邏機的反潛偵察活動，並擴大興建核動力潛艦基地，可供英美潛艦以及自家新打造的潛艦艦隊使用。

根據監控印度洋軍事活動的專家，目前中國在此海域常態部署 4 至 5 艘偵察船、4 至 5 艘戰艦，以及 1 艘攻擊潛艦。不過，為了確保印度洋供應路線安全，防範海盜，因應「霸權國家」取得關鍵航道的控制權，解放軍料會加強行動。

中國海軍雖將載有核子彈道飛彈的潛艦部署在海南島基地，但持續改良攻擊潛艦後，可望擴大部署範圍，對美國造成挑戰。

海上封鎖之難題

就算中國無法在印度洋取得海上主宰權，卻可能得力於某些因素。

首先，要對中國進行海上封鎖，並非易事。追蹤、控管航運活動都是大工程，還得先確保運往澳洲、日本、南韓等地的貨運不受影響。史學家對於二戰期間針對德國的封鎖究竟效益如何，仍爭論不休。

再者，中國也不是沒學到教訓。根據分析公司 Vortexa 及 Kpler，中國有 60 天左右的戰備與商業原油儲備，許多石油貯藏在地底，衛星難以探測。中國也有一定的天然氣庫存，且正從俄國、中亞、緬甸等地增加天然氣進口。

至於食糧方面，中國在小麥與米這兩大作物能自給自足，庫存勢必驚人，惟此乃國家機密，外界無從窺知。

去年，華府美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）要求五角大廈提供機密報告，羅列要封鎖中國能源航運所需的軍事準備。委員會表示，報告必須說明中國在危機或衝突之中，將如何透過配給與陸路運輸方式，滿足其能源需求。