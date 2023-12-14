【OpenSignal最新報告】行動網路體驗: 中華電台灣5G網速稱冠　台灣大、遠傳各有強項

測速機構Opensignal公布台灣行動網路體驗報告，中華電信在整體和5G體驗速度奪冠，台灣大哥大在遊戲體驗和5G影音體驗上領先，遠傳電信用戶擁有台灣最一致的網路品質體驗。

測速機構Opensignal今天(12/14) 公布2023年12月台灣行動網路體驗報告，中華電信用戶在整體和5G皆擁有台灣最快的體驗速度，這也是中華電連續3次囊括整體下載速度體驗、整體上傳速度體驗、5G下載速度和5G上傳速度，一共4項速度獎。

值得注意的是，這項由首席分析師Sam Fenwick所做的分析報導, 數據期間為: 2023年8月1日至10月29日(Aug 01 - Oct 29, 2023)。報告指出，台灣大哥大(Taiwan Mobile) 與台灣之星( t star; Taiwan Star Telecom) 的合併於2023年12月1日開始，遠傳電信(Far EasTone) 和亞太電信(gt) 的合併則於2023年12月15日開始。由於本報告使用的數據收集期間，所有四個品牌均獨立存在，因此Opensignal將它們分別納入報告。

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綜合Opensignal原始報告與台灣中央社報導，中華電信 (Chunghwa) 用戶的5G平均下載速度以281.6Mbps奪冠，贏過遠傳電信的220.2Mbps和台灣大哥大的186.3Mbps，中華電並以71.2Mbps獲整體下載速度體驗獎，領先其他對手。

在整體涵蓋體驗和5G涵蓋體驗方面，Opensignal指出，涵蓋體驗指標測量人們居住、工作和旅行所在地的行動網路涵蓋範圍，代表用戶在合理期望涵蓋的地區旅行時獲得的體驗。

中華電信以9.2分（滿分10分）贏得涵蓋體驗獎，領先遠傳電信和台灣大哥大約1.1分，同樣地，中華電信在5G涵蓋體驗方面取得1.1分的領先優勢，得分為6.6分，第2名遠傳電信為5.5分。

台灣大哥大在遊戲體驗和5G影音體驗上領先，Opensignal指出，台灣大哥大整體遊戲體驗以80.4分（滿分100分）勝出，領先統計並列的中華電信和遠傳電信約1.4分；台灣大哥大也在5G影音體驗以77.1分（滿分100）獲得第一名，領先中華電信和遠傳電信大約0.7分，後兩者的得分均為76.4分。

遠傳電信用戶擁有台灣最一致的網路品質體驗，並擊敗上次獲獎的台灣大哥大，獨得品質一致性獎，遠傳電信以82.7%的得分勝出，領先台灣大的82.1%。