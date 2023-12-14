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遠傳亞太12/15完成合併: 榮登「頻譜三冠王」 台灣電信業正式進入「新三雄」時代　

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/14 15:19
遠傳電信2023年12月15日正式合併亞太電信，展開台灣電信產業新局。圖片中央為遠傳董事長徐旭東、左為遠傳總經理井琪。(遠傳電信提供)&n...

遠傳電信2023年12月15日正式合併亞太電信，展開台灣電信產業新局。圖片中央為遠傳董事長徐旭東、左為遠傳總經理井琪。(遠傳電信提供)&n...

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【掰了「499之亂」】台灣大哥大與台灣之星正式合併　蔡明忠：5G發展進入價值競爭時代

遠傳電信將於明天(12/15) 正式合併亞太電信，自去年(2022年）2月25日宣布計劃與亞太合併以來，歷經國家通訊傳播委員會（NCC）、公平交易委員會核准，證交所的核可，和亞太的下市，為時1年又9個月餘；台灣電信產業自此展開新局，邁向以「價值取向」為主的良性競爭，刺激創新服務、促進產業健全發展。

遠傳在12/14發布的新聞稿指出，新電信時代揭開序幕，網路品質成為兵家必爭之地，合併亞太之後，三家電信業之中，遠傳總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬也是最大，堪稱「頻譜三冠王」！

遠傳表示，新遠傳用戶的平均頻寬為電信業第一，無論網速、覆蓋率均將大幅升級，享受「加碼加量不加價」，讓新遠傳用戶成為最大贏家！原亞太用戶在換成遠傳資費和SIM卡而成為新遠傳用戶之前，在逐區整併基站之後，即可享受到幾乎為原亞太2倍的基站涵蓋。

電信產業邁向健全發展　產業、消費者、股東、環境多贏共好

遠傳亞太12/15完成合併: 榮登「頻譜三冠王」 台灣電信業正式進入「新三雄」時代　新遠傳為三家電信業者中總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大的「頻譜三冠王」。(圖/遠傳電信提供)

遠傳電信董事長徐旭東表示，電信行業非常競爭，合併過程充滿挑戰，遠傳同仁上下一心，使命必達；無論是與主管機關的溝通斡旋、網路整併規劃、用戶權益、IT系統以及亞太員工的安置等各環節作業，遠傳都是以最嚴謹的規格推動，終於能夠完成合併。如今電信三雄各具規模，樂觀期待未來電信產業走入良性競爭，擁抱創新，提供以價值為導向的優質服務，邁向更健全的產業發展，共同為產業、消費者、股東、環境共好一起努力。

遠傳總經理井琪也親筆分別致信給原亞太用戶和遠傳用戶主動溝通他們對遠傳亞太合併後可能會有的問題；並於數日前舉辦員工大會，親自和同仁說明亞太同仁留任情形和新組織的異動，鼓勵遠傳員工對新同仁展示出最大的歡迎之意，並接受線上問答，展現開放透明的企業溝通文化。

井琪表示：

「遠傳在董事長的全力支持和主管機關的玉成，還有核心團隊近20個月的齊心努力下，很高興終於完成合併，加速電信產業的永續發展。

我們預計明年1月底完成第一階段的基站整併工作，原亞太用戶的網路覆蓋率（收訊地區）將能提升近一倍；

而原遠傳用戶也可望受惠於合併新增的頻譜資源，逐步享受到遠傳『頻譜三冠王』的利多。

遠傳5G滲透率在新電信時代依然領先居冠，我們會持續創造差異化優勢，並且打造最安全環保的優質網路，讓新遠傳成為更多消費者的首選。」

邁向「更快、更穩、更環保」目標

合併後，新遠傳立刻擁有總頻寬最大（4G+5G總頻寬980MHz）、攸關室內收訊1GHz以下連續700MHz低頻（低頻連續頻寬最大）、5G頻寬120MHz（5G頻寬最大）的優勢。

遠傳積極著手基地台整併，預定汰換5,000座基地台，同時不忘節能減碳，導入AI節電技術、能源管理系統，預估每年節省用電量將達8,600萬度，減少4.3萬噸碳排放，相當於110座大安森林公園碳吸納量；同時透過遠傳首創「AI基地台選址」、減少不必要的重複投資，加上智能混頻和休眠技術，最高可節省46%基地台耗能，等同於年減約5萬噸碳排放量。

此外，遠傳重視用戶網路安全，運用AI機器學習，阻擋語音、簡訊、網站連結的詐騙資訊，期盼提供用戶「最環保、安全的網路」

更換SIM卡和資費　好康多多　升級新遠傳完整體驗

原亞太用戶的SIM卡與資費，合併後仍得繼續使用，且手機通訊維持顯示「GT」（亞太電信），但與遠傳用戶通話就會以網內計費，並且可以體驗到遠傳蟬聯「台灣服務業大評鑑」金獎12連霸的門市和客戶服務。原亞太用戶在實體門市和網路門市皆可申辦新遠傳資費並更換SIM卡，一旦更換成新遠傳資費和SIM卡，即可享有「頻譜三冠王」的網路體驗。

遠傳自12月1日推出「新遠傳結婚慶　千萬用戶人人有禮超級迎賓回饋，獲熱烈迴響；新申辦5G用戶數較上月成長12%，截至目前已送出近8百萬元遠傳friDay購物金。申辦遠傳心5G指定方案，手機最低0元起，指定手機再送遠傳friDay購物金最高2,000元；攜碼入手當紅iPhone 15、遠傳獨家三星最新旗艦S23 FE系列手機，年底前搭配指定方案加碼送最高5,000元購物金，能全額抵用遠傳friDay購物網站上數十萬件商品，預計送出總價破千萬元購物金。

此外，加碼天天再抽「24K限定版特製黃金遠傳幣」，預計共送出百萬黃金；活動至2024年1月14日止。
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