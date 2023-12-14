遠傳亞太12/15完成合併: 榮登「頻譜三冠王」 台灣電信業正式進入「新三雄」時代　

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【掰了「499之亂」】台灣大哥大與台灣之星正式合併 蔡明忠：5G發展進入價值競爭時代

遠傳電信將於明天(12/15) 正式合併亞太電信，自去年(2022年）2月25日宣布 計劃與亞太合併以來，歷經國家通訊傳播委員會（NCC）、 公平交易委員會核准，證交所的核可，和亞太的下市，為時1年又9 個月餘；台灣電信產業自此展開新局，邁向以「價值取向」 為主的良性競爭，刺激創新服務、促進產業健全發展。

遠傳在12/14發布的新聞稿指出，新電信時代揭開序幕，網路品質成為兵家必爭之地，合併亞太之後， 三家電信業之中，遠傳總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬也 是最大，堪稱「頻譜三冠王」！

遠傳表示，新遠傳用戶的平均頻寬為電信業第一，無論網速、 覆蓋率均將大幅升級，享受「加碼加量不加價」， 讓新遠傳用戶成為最大贏家！原亞太用戶在換成遠傳資費和SIM卡 而成為新遠傳用戶之前，在逐區整併基站之後， 即可享受到幾乎為原亞太2倍的基站涵蓋。

電信產業邁向健全發展 產業、消費者、股東、環境多贏共好

新遠傳為三家電信業者中總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大的「頻譜三冠王」。(圖/遠傳電信提供)

遠傳電信董事長徐旭東表示，電信行業非常競爭， 合併過程充滿挑戰，遠傳同仁上下一心，使命必達； 無論是與主管機關的溝通斡旋、網路整併規劃、用戶權益、IT系統 以及亞太員工的安置等各環節作業，遠傳都是以最嚴謹的規格推動， 終於能夠完成合併。如今電信三雄各具規模， 樂觀期待未來電信產業走入良性競爭，擁抱創新， 提供以價值為導向的優質服務，邁向更健全的產業發展， 共同為產業、消費者、股東、環境共好一起努力。

遠傳總經理井琪也親筆分別致信給原亞太用戶和遠傳用戶， 主動溝通他們對遠傳亞太合併後可能會有的問題； 並於數日前舉辦員工大會， 親自和同仁說明亞太同仁留任情形和新組織的異動， 鼓勵遠傳員工對新同仁展示出最大的歡迎之意，並接受線上問答， 展現開放透明的企業溝通文化。

井琪表示：

「遠傳在董事長的全力支持和主管機關的玉成， 還有核心團隊近20個月的齊心努力下，很高興終於完成合併， 加速電信產業的永續發展。 我們預計明年1月底完成第一階段的基站 整併工作，原亞太用戶的網路覆蓋率（收訊地區）將能提升近一倍； 而原遠傳用戶也可望受惠於合併新增的頻譜資源，逐步享受到遠傳『 頻譜三冠王』的利多。 遠傳5G滲透率在新電信時代依然領先居冠， 我們會持續創造差異化優勢，並且打造最安全環保的優質網路， 讓新遠傳成為更多消費者的首選。」

邁向「更快、更穩、更環保」目標

合併後，新遠傳立刻擁有總頻寬最大（4G+5G總頻寬980MH z）、攸關室內收訊1GHz以下連續700MHz低頻（ 低頻連續頻寬最大）、5G頻寬120MHz（5G頻寬最大） 的優勢。

遠傳積極著手基地台整併，預定汰換5,000座基地台， 同時不忘節能減碳，導入AI節電技術、能源管理系統， 預估每年節省用電量將達8,600萬度，減少4.3萬噸碳排放， 相當於110座大安森林公園碳吸納量；同時透過遠傳首創「AI基 地台選址」、減少不必要的重複投資，加上智能混頻和休眠技術， 最高可節省46%基地台耗能，等同於年減約5萬噸碳排放量。

此外，遠傳重視用戶網路安全，運用AI機器學習，阻擋語音、 簡訊、網站連結的詐騙資訊，期盼提供用戶「最環保、安全的網路」 。

更換SIM卡和資費 好康多多 升級新遠傳完整體驗

原亞太用戶的SIM卡與資費，合併後仍得繼續使用， 且手機通訊維持顯示「GT」（亞太電信）， 但與遠傳用戶通話就會以網內計費，並且可以體驗到遠傳蟬聯「 台灣服務業大評鑑」金獎12連霸的門市和客戶服務。 原亞太用戶在實體門市和網路門市皆可申辦新遠傳資費並更換SIM 卡，一旦更換成新遠傳資費和SIM卡，即可享有「頻譜三冠王」 的網路體驗。

遠傳自12月1日推出「新遠傳結婚慶 千萬用戶人人有禮」超級迎賓回饋，獲熱烈迴響；新申辦5G用戶數 較上月成長12%，截至目前已送出近8百萬元遠傳friDay購 物金。申辦遠傳心5G指定方案，手機最低0元起， 指定手機再送遠傳friDay購物金最高2,000元； 攜碼入手當紅iPhone 15、遠傳獨家三星最新旗艦S23 FE系列手機，年底前搭配指定方案加碼送最高5,000元購物金 ，能全額抵用遠傳friDay購物網站上數十萬件商品， 預計送出總價破千萬元購物金。

此外，加碼天天再抽「24K限定版 特製黃金遠傳幣」，預計共送出百萬黃金；活動至2024年1月1 4日止。