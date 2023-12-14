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剖腹產疤痕竟形成子宮內膜異位症！出現非經期痙攣疼痛、腹瀉等12大症狀快就醫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/14 14:07
生產示意圖。（圖／pixabay）

生產示意圖。（圖／pixabay）

剖腹產後除了容易出現沾黏的情形，還會有與剖腹產疤痕相關的子宮內膜異位症，台北市立聯合醫院忠孝院區婦產科主任鄭志堅說，剖腹產後的疤痕子宮內膜異位症雖然罕見，但它是一種潛在的併發症。它除了會導致疤痕組織的形成，還會引起疼痛不適還有生活品質降低。

子宮內膜組織原本應該存在且排列在子宮內。當子宮內膜組織在子宮外發育時，就是不同類型的子宮內膜異位症，常見的有卵巢、輸卵管、腹膜等部位，少數可能影響泌尿道、腸道等；也可能長成腫瘤或腫塊，或在器官（臟器腹膜）之間形成帶狀組織。

至於什麼是剖腹產疤痕（切口）子宮內膜異位症？鄭志堅解釋，進行剖腹產時，子宮內膜組織被移除、剝離、切割並且跑到了子宮之外，而子宮內膜組織之後就可能植入手術疤痕或是其他鄰近區域。當子宮內膜組織沿著疤痕堆積而生長，導致引發疼痛的粘連，導致慢性發炎、疼痛和出血進而影響生育能力或使經期（更加）疼痛。

剖腹產後子宮內膜異位症的發生率高嗎？鄭志堅說，子宮內膜異位症若是在剖腹產後的手術疤痕內發生，就被稱為剖腹產疤痕（切口）子宮內膜異位症。剖腹產疤痕（切口）子宮內膜異位症其實是是很少見的。根據文獻發生率僅為0.03-0.45%。

然而，由於近年剖腹產手術的數量不斷增加，與剖腹產疤痕相關的子宮內膜異位症報告越來越多。而這個數字也可能比報告的更高，因為並非所有人在剖腹產後都意識到自己患有子宮內膜異位症，並且因為沒有劇烈不適所以可能不會被診斷出來。

鄭志堅表示，剖腹產疤痕子宮內膜異位症會在月經期間引起週期性的疼痛、腫脹和棕色的滲出液。此外，也可能會有子宮內膜異位症的標準症狀。包括：月經期間劇烈疼痛、經期之間疼痛或痙攣、性交時疼痛、排便疼痛、經期之間出血、月經量大、再次懷孕困難、不明原因的腹瀉或便秘等等。當出現任何上述症狀時應該就醫，以排除子宮內膜異位症或其他可能類似症狀的疾病。
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