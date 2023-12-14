【COP28氣候大會】史上首個減少化石燃料協議 真的是一大進展嗎？

經過多方角力、延長一日的加時談判後，兩周以來在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第 28 次締約方大會（COP28），終於在 13 日達成歷史性協議──逐步擺脫化石燃料。這是全球首個針對化石燃料的共識，大國額手稱慶，小國怨聲載道，究竟要如何看待此一協議？

經濟學人定調，差強人意但優於預期，富國如何拉貧國一把，才是能源轉型能否成功的關鍵。

根據協議，共 198 個締約方同意「公平、有序地從化石燃料轉向其他能源。」對於這妥協，部分人士恐怕會感到失望。英文最後用了「transition away」，而非原本草案中歐洲國家屬意的「phase out 逐步淘汰」，因能源大國拒簽。光是用字，就能嗅到各自為利益捍衛的火藥味。

於是，各國仍能持續燃燒骯髒燃料煤炭，只要能從源頭捕捉排放的二氧化碳。

儘管如此，經濟學人認為，有總比沒有好，至少向前踏出了一步。畢竟，要全面淘汰化石燃料，不僅經濟上不可行，政治上來說也太天真。COP 是共識決，意謂只要產油國否決，就沒得談。再者，未來數十年的能源組合中，化石燃料恐怕還是會佔一定的比例。即便潔淨能源的發展出現大躍進，在達成 2050 淨零目標之前，不太可能全面取代化石燃料。

在本次大會中，氣候外交也幸不辱命。

主辦國阿拉伯聯合大公國的主席賈比爾（Sultan Al Jaber），雖身兼國營石油公司負責人，仍致力讓世人看到，產油國也能促成氣候承諾。稍早，50 個石油公司同意減少甲烷排放量，顯示氣候大會讓石油大亨來主導也不是壞事，至少他有此能耐與手腕。

美國與中國這兩大污染國與地緣政治對手，在峰會前夕達成了協議，亦有助將化石燃料這燙手山芋強力放進協議中。

然而，達成協議只是一小步，如何化言語為實際行動才是重點。

此協議之誕生，意味石油公司（尤其是富國的）將更難做生意，畢竟要取得探勘執政將面臨法規挑戰。但要減少對化石燃料的依賴，最終還是得讓這些燃料變得缺乏競爭力才行。透過對汙染者課稅、對潔淨能源科技加以補助，是富國能採取的方法。

貧國也亟需援助。COP28 不太願意碰觸這棘手問題，但坐擁大量化石燃料的開發中國家已表達不滿，要他們放棄這重要財源，卻不施以援手，實在太不公平。根據智庫能源轉型委員會（Energy Transition Commission），要早日擺脫燃煤發電，在 2030 年之前，富國每年必須掏出 250 億至 500 億美元的資金予貧國才行。

這又是個艱鉅挑戰。貧國能源轉型成本，要比富國來的高，因過程涉及的風險，私人企業需大量補償。富國卻不可能甘心情願將大把銀子奉上。在達成協議的掌聲慶賀之外，如何減少貧富國家面對能源轉型的歧異，才是能否終結化石燃料的核心。