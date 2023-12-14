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美國聯準會:利率連3凍 明年恐降息3次

By 台灣英文新聞
2023/12/14 11:21
當地時間2023年12月13日，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，決定連續第3次會議維持利率在22年高峰不變。（圖／路...

當地時間2023年12月13日，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，決定連續第3次會議維持利率在22年高峰不變。（圖／路...

美國聯邦準備理事會（Fed）當地時間13日發表聲明，決定連續第3次會議維持利率在22年高峰不變，決策官員預期明年有望降息3次。

綜合媒體報導，隨著通膨趨緩、經濟穩定，聯準會發布聲明指出，把主要借貸利率維持在5.25%至5.50%區間的決定，讓決策官員可以針對「任何可能適當的額外政策緊縮程度」進行判斷。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，決策官員已討論到對聯準會來說，何時開始降息才是「適當」的，同時拒絕排除再次升息可能性。

聯準會公布決策後，華爾街股市指數勁揚，道瓊工業指數13日收盤創歷史新高，大漲512.3 點，收37090.24點。

聯準會的立場顯示出，儘管最近有一連串正面的經濟消息，緩和通貨膨脹的長期戰鬥仍將繼續下去，以實現通膨率回到2%的長期目標。

KPMG首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）在聯準會決策後指出：「聯準會認為升息已經結束，且比過去更擔心升息過了頭。」

富國銀行（Wells Fargo）經濟學家告訴客戶：「經過近兩年的快速貨幣政策緊縮時期，明年轉為降息似乎是最有可能的結果。」

聯邦公開市場委員會（FOMC）下修明年底利率預期中值至介於4.50%至4.75%區間，表示他們現在預期降息0.75個百分點。

若每次會議決議調降25個基點（0.25個百分點），意謂明年將降息3次，較大多數分析師預測還多1次。

聯邦公開市場委員會現在預期美國今年經濟成長2.6%，高於9月估計的成長2.1%，到了2024年經濟成長將下滑至1.4%。

此外，聯邦公開市場委員會現在預期美國今年總體通貨膨脹率（headline inflation）將降至2.8%，降幅大於之前預期，明年則將下滑至2.4%。
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利率
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