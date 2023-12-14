Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

元旦假期台灣高鐵再加開8班次、1月5日至7日加開12班次　將於16日開放購票

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/14 11:17
10月1日是中秋節3天連假最後一天，高鐵台中站自1日下午起湧入大批人潮，車站大廳滿是要搭乘自由座北上旅客，人龍一路從2樓大廳排到1樓站外...

10月1日是中秋節3天連假最後一天，高鐵台中站自1日下午起湧入大批人潮，車站大廳滿是要搭乘自由座北上旅客，人龍一路從2樓大廳排到1樓站外...

2024元旦假期疏運（12/29-1/2），台灣高鐵公司決定再加開8班次列車（南下4班、北上4班），1/5（五）至1/7（日）共三天也將共加開12班次列車，上述各加開車次同步於12/16（六）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵表示，2024元旦假期疏運（12/29-1/2）自開放購票後，旅客預購情形踴躍，經檢視運能調度後，台灣高鐵公司決定再加開8班次列車（南下4班、北上4班），以加強服務跨年、返鄉及出遊之旅運需求。另外，台灣高鐵公司持續檢視短期旅運需求，宣布自1/5（五）至1/7（日）該週末三天共加開12班次列車。

台灣高鐵元旦假期疏運共加開113班次列車（南下53班、北上60班），總計5天提供853班次列車的旅運服務；高鐵公司建議，購買對號座車票的旅客，可預先透過高鐵企業網站首頁公告之「疏運期間對號座銷售資訊」，提早規劃行程並避開「熱銷車次」集中時段，於到站前先完成購/取票，確保行程順暢。

為加強服務自由座旅客，元旦假期疏運期間（12/29-1/2）台灣高鐵公司也將持續於企業網站上的「最新公告」，即時更新「車站人潮資訊」燈號，若該站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘，紅燈則預估等候時間會超過60分鐘以上，當某站出現黃/紅燈時，旅客也可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊。

元旦假期台灣高鐵再加開8班次、1月5日至7日加開12班次　將於16日開放購票
2024元旦假期再加開車次（圖／台灣高鐵網站）

元旦假期台灣高鐵再加開8班次、1月5日至7日加開12班次　將於16日開放購票
1/5 (五) ～ 1/7 (日) 週末加開車次（圖／台灣高鐵網站）
台灣高鐵
元旦
連假
高鐵

相關新聞

台灣高鐵宣布調薪4.9％ 　2.3個月年終加碼破萬營運激勵金
台灣高鐵宣布調薪4.9％ 　2.3個月年終加碼破萬營運激勵金
2023/12/13 20:08
台灣高鐵因應返鄉投票加開91班次列車　15日開放訂票
台灣高鐵因應返鄉投票加開91班次列車　15日開放訂票
2023/12/13 11:48
【阿里山看日出】2024元旦跨年 阿里山林鐵觀日列車12/11開賣
【阿里山看日出】2024元旦跨年 阿里山林鐵觀日列車12/11開賣
2023/12/08 17:04
【高鐵2024年增班】1/3起每週加開21班 12/6就可預訂
【高鐵2024年增班】1/3起每週加開21班 12/6就可預訂
2023/12/04 10:57
台鐵元旦連假加開116列車次　12月1日零時起可訂票
台鐵元旦連假加開116列車次　12月1日零時起可訂票
2023/11/26 14:57

更新時間 : 2023-12-14 17:12 GMT+08:00

最受歡迎

【別再恨自己手短了】「停車神器」哆啦A夢伸縮造型悠遊卡　12/12上午11點起現貨限量開賣
【別再恨自己手短了】「停車神器」哆啦A夢伸縮造型悠遊卡　12/12上午11點起現貨限量開賣
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
斷垣殘壁、敗軀殘肢、白布裹屍？Zara新廣告遭批隱射加薩戰火 網民憤而抵制
斷垣殘壁、敗軀殘肢、白布裹屍？Zara新廣告遭批隱射加薩戰火 網民憤而抵制
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
2023台中耶誕嘉年華15日登場　與LINE FRIENDS攜手打造3大展區燈飾
2023台中耶誕嘉年華15日登場　與LINE FRIENDS攜手打造3大展區燈飾
「2023新北耶誕城德國派對」12/15登場 逾50攤道地美食 快來喝熱紅酒吃豬腳
「2023新北耶誕城德國派對」12/15登場 逾50攤道地美食 快來喝熱紅酒吃豬腳
明明違法卻滿街跑 台北將大力取締電動滑板車
明明違法卻滿街跑 台北將大力取締電動滑板車
Ultra Taiwan兩日吸引破2萬人嗨翻　Alesso感性讚台灣美麗國家
Ultra Taiwan兩日吸引破2萬人嗨翻　Alesso感性讚台灣美麗國家
以色列防長：已有數百名哈瑪斯成員投降　正向我們述說著「有趣的故事」
以色列防長：已有數百名哈瑪斯成員投降　正向我們述說著「有趣的故事」