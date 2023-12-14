元旦假期台灣高鐵再加開8班次、1月5日至7日加開12班次　將於16日開放購票

2024元旦假期疏運（12/29-1/2），台灣高鐵公司決定再加開8班次列車（南下4班、北上4班），1/5（五）至1/7（日）共三天也將共加開12班次列車，上述各加開車次同步於12/16（六）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵表示，2024元旦假期疏運（12/29-1/2）自開放購票後，旅客預購情形踴躍，經檢視運能調度後，台灣高鐵公司決定再加開8班次列車（南下4班、北上4班），以加強服務跨年、返鄉及出遊之旅運需求。另外，台灣高鐵公司持續檢視短期旅運需求，宣布自1/5（五）至1/7（日）該週末三天共加開12班次列車。

台灣高鐵元旦假期疏運共加開113班次列車（南下53班、北上60班），總計5天提供853班次列車的旅運服務；高鐵公司建議，購買對號座車票的旅客，可預先透過高鐵企業網站首頁公告之「疏運期間對號座銷售資訊」，提早規劃行程並避開「熱銷車次」集中時段，於到站前先完成購/取票，確保行程順暢。

為加強服務自由座旅客，元旦假期疏運期間（12/29-1/2）台灣高鐵公司也將持續於企業網站上的「最新公告」，即時更新「車站人潮資訊」燈號，若該站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘，紅燈則預估等候時間會超過60分鐘以上，當某站出現黃/紅燈時，旅客也可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊。





2024元旦假期再加開車次（圖／台灣高鐵網站）



1/5 (五) ～ 1/7 (日) 週末加開車次（圖／台灣高鐵網站）