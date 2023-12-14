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生前親選20首代表曲！《坂本龍一：OPUS》跨年特別場 12/16中午開賣

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/14 10:17
  由坂本龍一竭盡全力所進行的最後一場音樂會電影《坂本龍一：OPUS》跨年特別場，將於本週六（12/16）中午12:00限量開...

  由坂本龍一竭盡全力所進行的最後一場音樂會電影《坂本龍一：OPUS》跨年特別場，將於本週六（12/16）中午12:00限量開...

以音樂感動全世界的傳奇音樂家坂本龍一（Ryuichi Sakamoto），由他竭盡全力所進行的最後一場音樂會電影《坂本龍一：OPUS》，即將在明年3月15日在台上映，也是他以音樂獻給全世界的美麗問候。為了讓忠實粉絲可以搶先觀賞， 12月31日晚間於台北MUVIE CINEMAS頂級影廳「TITAN SCREEN」將進行跨年特別場，並於本週六（12/16）中午12:00限量開賣。

2023年3月28日，日本傳奇音樂巨匠坂本龍一因癌症逝世，享壽71歲。在他逝世前幾年，已經無法再進行現場演出，更遑論龐大的全球巡演。隨著病情逐漸惡化，他感受到人生即將邁向盡頭，卻仍抱持「想再製作一次音樂作品」的意志，在他生命最後的幾個月當中，集中精力準備音樂會電影【坂本龍一：OPUS】拍攝，以一部只有他跟鋼琴的音樂會，展現自己的靈魂樂章，就如他所經歷的人生一樣，透過這場音樂會，為聽眾帶來最後一次的問候，也透過音樂帶給觀眾深深的感動。

曾以多首電影配樂榮獲奧斯卡、金球獎、英國奧斯卡、葛萊美獎等多項榮耀的他，片中只見他獨坐舞台，緩緩演奏20首涵蓋他職業生涯各時期的代表作品。從他在黃色魔術交響樂團時期的實驗電子音樂，到他為《俘虜》（Merry Christmas, Mr. Lawrence）、《末代皇帝》（The Last Emperor）、《遮蔽的天空》（The Sheltering Sky）創作的獲獎電影配樂，以及他最後個人專輯《12》中的收錄曲〈20220302 – sarabande〉。

同時，也網羅他過去沒有以鋼琴獨奏過的作品，包括〈咆哮山莊〉〈The Wuthering Heights〉和〈Ichimei – Small Happiness〉，還包括對1978年黃色魔術交響樂團歌曲〈東風〉〈Tong Poo〉的重新編曲。透過20首美麗曲目的最後演奏，為觀眾帶來感動與慰藉的力量。

由坂本龍一竭盡全力進行的最後一場音樂會電影《坂本龍一：OPUS》，即將在明年 3月15日 於台灣正式上映。電影公司表示，本次「跨年特別場」將成為本片首度在台的第一場放映，為了帶給觀眾最頂級的影音享受，特別選在MUVIE CINEMAS的「TITAN SCREEN」舉辦。影廳不僅透過充分的座位高低差，打造遼闊壯觀的空間感，更透過4K雷射投影，銀幕使用高亮度RGB放映機，音響部分則全是隱藏式 7.1 環繞音響。

此外，該影廳還受到美國知名THX認證，不論影廳畫面對比度、色彩、聲音響度、音場頻率全都是最高規格，也是全台第一家通過此認證的影城，透過悠揚的琴聲陪伴跨年，締造難以忘懷的觀影體驗。

「跨年特別場」搶看活動將於12月31日晚間23點10分，於台北MUVIE CINEMAS的「TITAN SCREEN」舉辦，票券乙張600元，在本週六（12/16）中午12點於MUVIE CINEMAS臨櫃暨自動取、購票機，以及威秀影城官方網站與APP開賣。凡購買本場電影票，即可在活動當天進場時，憑電影票根乙張獲得本片限定「原文典藏款A3海報」乙份，數量有限，售完為止。

生前親選20首代表曲！《坂本龍一：OPUS》跨年特別場 12/16中午開賣
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Ryuichi Sakamoto
日本傳奇音樂巨匠
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更新時間 : 2023-12-14 17:12 GMT+08:00

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